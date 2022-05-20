تفاصيل وظائف النيابة الإدارية الجديدة.. ومواعيد المقابلات لدفعة 2021

كشفت محافظة القليوبية نقلا عن النيابة الإدارية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، توافر مجموعة من الوظائف لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، موضحة مواعيد مقابلات المتقدمين لشغل الوظيفة، كما خصصت رابطًا إلكترونيًا للاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم من خلال إدخال الرقم القومي الخاص به.

وأعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 بتقدير عام جيد.

شروط وظائف النيابة الإدارية بالقليوبية

ووضعت النيابة الإدارية مجموعة من الشروط يجب توافرها في المتقدمين للتعين بهذه الوظيفة، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا، وهي ما يلي:

- ألا يقل التقدير التراكمي عن جيد.

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في 6/6/2022 بتاريخ آخر يوم التسجيل الإلكتروني.

- أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية، واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

- أن تثبت لياقته الصحية وفقا لنتائج التحاليل والفحوص الطبية اللازم أجرائها لدى شغل الوظيفة.

خطوات تسجيلطلبات التعين

- يتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 28 مايو 2022 وحتى 6 يونيو 2022، على أن يتم إدخال البيانات المطلوبة للمتقدم بشكل صحيح ودقيق وأن يتم طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات.

- تُسحب وتُقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع السابق ذكره اعتبارا من 12 يونيو من العام الجاري وحتى 4 يوليو من نفس العام، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية والنصف عصرا.

- سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية والسابق ذكره، ويشترط لحسب ملق التقديم أن يتم إحضار وثيقة التارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني (عدد 5 نسخ)، بالإضافة لإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

- لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة، لذا يراعى الإلتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة على الموقع الإلكتروني.