وظائف النيابة الإدارية.. اعرف شروط وكيفية ومواعيد التقديم

أيام قليلة ويبدأ التقديم لشغل وظيفة معاون نيابة، إذ أعلنت النيابة الإدارية، عن مسابقة للتعيين من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، دفعة 2021، وذكرت بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين.

وفيما يلي نعرض أبرز شروط التقديم لوظيفة معاون النيابة الإدارية ورابط التقديم والمواعيد.

شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية

ذكرت النيابة الإدارية، في بيانها، أبرز الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية.

- يجب أن يكون المتقدم من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021.

- يشترط ألا يقل التقدير التراكمي للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية عن جيد.

- يشترط ألا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 30 عاما في 6 يونيو 2022.

- لابد من توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

- يشترط اجتياز جميع الاختبارات التي جرى تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وسلامة الفحوصات الطبية واللياقة الصحية.

كيفية التقديم لوظيفة معاون نيابة إدارية

على الراغبين في التقديم والفوز بوظيفة معاون نيابة إدارية التسجيل على الموقع الإلكتروني من هنا أو من هنا.

ويكون التسجيل خلال الفترة من 28 مايو الجاري، حتى 6 يونيو المقبل.

يجري سحب وتقدم الملفات والمستندات المطلوبة اعتبارا من 12 يونيو وحتى 4 يوليو، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر ميدان النجدة، بداية من التاسعة صباحا حتى الثانية والنصف عصرا يوميا.

سيجري الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية، ويشترط لسحب ملف التقديم إحضار 5 نسخ من وثيقة التعارف التي جرت طباعتها من على الموقع الإلكتروني، بالإضافة لإحضار جميع المستندات المطلوبة، ولن يلتفت إلى الطلبات التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.