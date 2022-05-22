جدري القرود يواصل الانتشار.. أعداد المصابين في ازدياد ومفيش علاج

لا يزال مرض جدري القرود يواصل تفشيه في عدد من دول العالم، الأمر الذي بدأ يثير الذعر خوفًا من إعلانه وباءًا عالميًا من قبل منظمة الصحة العالمية، خاصة في الوقت الذي لا تتوفر فيه أي لقاحات أو علاجات لتفادي الإصابة به، إذ توصي منظمة الصحة العالمية باتباع الإجراءات الاحترازية الأولية من غسل اليدين وارتداء القفازات عند التعامل مع المصاب، بالإضافة إلى الابتعاد عن الاحتكاك الجسدي مع الأشخاص المصابين بالعدوى.

وفيما يلي توضح «الوطن» أبرز الدول التي ظهر فيها مرض جدري القرود وعدد الإصابات.

دول ظهر بها فيروس جدري القرود

بحسب منظمة الصحة العالمية، فإن عدوى جدري القرود ظهرت في 12 دولة، بمجموع إصابات مؤكدة بلغت 92 شخصًا، فيما لا تزال الفحوصات مستمرة للتأكد من 50 إصابة أخرى، وتلك الدول بحسب ما ذكرتها صحيفة «الجارديان البريطانية» هي بلجيكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وإسرائيل.

وفي وقت سابق حذر بعض كبار خبراء الأمراض في بريطانيا من أن جدري القرود سوف يملأ الفراغ الذي خلفه الجدري قبل ثلاث سنوات، وجادل علماء من المؤسسات الرائدة، بما في ذلك جامعة كامبريدج وكلية لندن للصحة الاستوائية والطب، بأن المرض الفيروسي سيتطور لملء «المكانة» التي خلفها المرض بعد استئصال الجدري، وفق ما نقلته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

انتقال العدوى الفيروسية

ويمكن أن تنتقل العدوى الفيروسية النادرة التي يلتقطها الناس عادةً في المناطق الاستوائية بغرب ووسط أفريقيا عن طريق الاتصال الوثيق مع شخص مصاب، وعادة ما يكون جدري القرود خفيفًا، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج، ومع ذلك، يمكن أن يكون المرض قاتلًا حيث تؤدي السلالة التي تسبب التفشي الحالي إلى وفاة واحد من كل 100 مصاب.