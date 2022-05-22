كل ما تريد معرفته عن مرض جدري القرود وطريقة علاجه؟.. انتشر في 11 دولة

أصيب الكثيرون بهلع عند انتشار أنباء عن مرض جديد يسمى بـ جدري القرود، بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية اكتشاف إصابات بشرية به في 11 دولة حتى الآن، فما هي طرق الوقاية منه؟ وكيف يتم علاجه؟، يجيب على هذه التساؤلات الدكتور محمد سيف، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، باحث أول الفيروسات بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، ورئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية بجمصة.

ما هو مرض جدري القرود؟

قال الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، إن مرض جدري القرود يعد نادر الحدوث وينتقل بالاتصال المباشر من الحيوانات المريضة أو الإنسان المريض أو الأجسام الملوثة بالفيروس.

طرق الوقاية من جدري القرود

وأكد «سيف» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن من طرق الوقاية من جدري القرود، هو التطعيم بلقاح الجدري الذي كان يتم إعطاؤه لسنوات ضمن خطة التطعيم للمواليد والأطفال، ويحمي من الإصابة من جدري القرود بنسبة 85%.

طرق انتقال مرض جدري القرود

وعن طرق الإصابة بجدري القرود، أشار الباحث إلى أنه يمكن أن يصيب الإنسان عن طريق الجروح البسيطة بالجلد أو التنفس أو الأغشية المخاطية المختلفة، لافتا إلى أن القوارض الإفريقية لها دور في نقل الفيروس من الحيوان المصاب للسليم، مؤكدا أن معدل انتشار المرض محدود، إلا أن نسبة الوفاة بين المصابين به تصل إلى 10%.

أعراض مرض جدري القرود

وعن أعراض مرض جدري القرود، أوضح رئيس المعمل المرجعي للرقابة البيطرية بجمصة، أنها تكون عبارة عن ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، ألم في العضلات والظهر، تضخم بالغدد الليمفاوية، وبعد ذلك تظهر علامات الطفح الجلدي المميزة للجدري، والتي تبدأ بالوجه وراحتي اليدين والقدمين، وقد يمتد لباقي الجسم، وكذلك الأغشية المخاطية للفم والأنف والعين، وتستمر الأعراض من أسبوع إلى أسبوعين ويتطور الطفح الجلدى حتى يصل لحويصلات بها سائل ثم بثرات تعلوها قشرة جافة.

وأشار إلى أن متوسط فترة حضانة الفيروس من أسبوع إلى أسبوعين، وبحد أقصى 21 يوم حتى تبدأ ظهور الأعراض، مؤكدا أن الفيروس لا ينتقل في وقت الحضانة إلى حيوان أو إنسان سليم.

جدير بالذكر أن بداية ظهور جدري القرود تعود إلى عام 1958، وكان قد تم اكتشاف الفيروس في تجمعات قرود كانت معدة للأبحاث، وظهرت أول حالة بشرية عام 1970 في الكونغو الديمقراطية، ثم ظهرت حالات في وسط وغرب القارة الإفريقية.