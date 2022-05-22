عاجل.. الصحة العالمية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«جدري القرود»

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود لدى البشر إلى 92 مصابا، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة ذلك، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

منظمة الصحة العالمية : الإصابات من 12 دولة حول العالم

وتلقت منظمة الصحة، أمس، تقارير تفيد بإصابة 92 شخصًا بمرض جدري القرود، من 12 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي وفيات مرتبطة بذلك المرض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الحالات الـ92 المصابة لا ترتبط بالسفر إلى المناطق الموبوءة.