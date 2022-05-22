رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. الصحة العالمية تعلن ارتفاع حصيلة الإصابات بـ«جدري القرود»

كتب:

إيمان رحيم
12:36 م | الأحد 22 مايو 2022
جدري القرود

جدري القرود

أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الإصابة بمرض جدري القرود لدى البشر إلى 92 مصابا، فيما لم يتم تسجيل أي وفيات نتيجة ذلك، وفقا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، في نبأ عاجل منذ قليل.

منظمة الصحة العالمية : الإصابات من 12 دولة حول العالم

وتلقت منظمة الصحة، أمس، تقارير تفيد بإصابة 92 شخصًا بمرض جدري القرود، من 12 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي وفيات مرتبطة بذلك المرض.

وأكدت منظمة الصحة العالمية، أن الحالات الـ92 المصابة لا ترتبط بالسفر إلى المناطق الموبوءة.

اقرأ المزيد:

ما هي شروط إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا؟

منظمة الصحة العالمية تحذر من تراجع رصد إصابات كورونا «الوباء لم ينته»

حوادث أمريكية: إطلاق نار شمال كاليفورنيا.. وظهور جدري القردة في تكساس

كل ما تريد معرفته عن مرض جدري القرود وطريقة علاجه؟.. انتشر في 11 دولة

جدري القرود وحمى نزفية.. هل تسبب المناخ في انتشار الأمراض حول العالم؟

«الصحة» تعلن إجراءات التعامل مع مرض جدري القرود على مستوى الجمهورية
بقلم إيمان رحيم