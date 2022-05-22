الصحة العالمية تكشف طرق انتقال فيروس جدري القرود.. لا علاج له

أصدرت منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط تقريرا، منذ قليل، استعرضت فيه طرق انتقال فيروس جدري القرود، وقالت المنظمة، إن المرض نادر يحدث في المناطق النائية فى وسط إفريقيا وغربها، وبالقرب من الغابات الاستوائية.

وأشارت إلى أن طرق انتقال فيروس جدري القرود تتضمن الانتقال من الحيوان إلى الإنسان، ومن الإنسان الى الإنسان عن طريق المخالطة المباشرة واللصيقة للشخص المصاب بالمرض.

طرق انتقال فيروس جدري القرود

وتابعت منظمة الصحة العالمية تتضمن طرق نقل فيروس جدري القرود من خلال جزئيات الجهاز التنفسيوالتى تتخذ شكل قطيرات وتأخذ فترات طويلة من التواصل وجهه لوجه مع الشخص المصاب بمرض جدري القرود، مشيرة الى أن مرض جدري القرود لا يوجد أى علاج أو لقاح له، والتطعيم ضد الجدري اثبت فعالية وقاية من المرض بنسبة تصل الى 85% ولكن اللقاح غير متاح حاليا نظرا لاختفاء مرض الجدري من العالم منذ فترة طويلة.

اعراض جدري القرود

وعن فترة حضانة مرض جدري القرود، قالت منظمة الصحة العالمية، تتراوح من يوم اللى خمس أيام، واعراضه تتمثل في الإصابة بالحمى و الصداع و تضخم الغدة الليمفاوية، والإحساس بالتعب والالم فى العضلات وظهور الطفح الجلدي على الوجه ويبدء بغزو الجسم بعد ذلك، مؤكدة أن الطريقة الوحيدة للوقاية من مرض جدري القرود هو اذكاء الوعي بعوامل الخطر المرتبطة، والعمل على تثقيف المواطنين من أجل الحد من التعرض للإصابة بمرض جدري القرود، وضرورة الحرص على غسل اليدين وطهي كل المنتجات المتعلقة باللحوم جيدا، وارتداء الملابس الواقية والقفازات عند التعامل مع الحيوانات بشكل مباشر واثناء ممارسات ذبحها.