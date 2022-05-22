نصائح للمتقدمين لوظائف معاون بالنيابة الإدارية.. فيديو

قدم المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، بعض النصائح للمتقدمين للإعلان المعلن لوظائف معاون نيابة بالنيابة الإدارية لخريجي الحقوق والشريعة والشرطة دفعة 2021، منها مداومة الاطلاع على أحدث المستجدات القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الدفعة تعتبر محظوظة كونها تجري المقابلة معها عقب التخرج مباشرة، عكس الدفعات السابقة التي كانت تجرى بعد عامين أو 3 أعوام من التخرج فيجد المتقدم نفسه على عدم علم بالعديد من المعلومات، إما بسبب النسيان أو بسبب عدم معرفته بها، مشددًا على ضرورة عدم الاكتفاء بالمؤهل الجامعي فقط وهو ما يجعل معلومات المتقدم قاصرة في مجال القانون الذي يتطور لحظيًا.

ضرورة أن يظهر المتقدم للوظيفة بالمظهر اللائق

وأشار سمير في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، إلى ضرورة أن يظهر المتقدم للوظيفة بالمظهر اللائق، فيجب أن يكون الزي «فورمال» وأن يلتزم الذكور بارتداء البدلة ورابطة العنق والقميص، أما الأناث يكون البدلة أو «التايير» وفقًا للضوابط الخاصة بالهيئات القضائية، ومن العوامل المساعدة في عملية القبول التحاق المتقدم بالدراسات العليا، سواء دبلومة أو ماجيستير.

المجلس الأعلى الذي يقوم بتقييم كل الشروط

وأوضح المتحدث باسم النيابة الادارية أن المقابلة الشخصية تكون مع المجلس الأعلى الذي يقوم بتقييم كل الشروط وبناء على هذا التقييم يتم إجتياز المقابلة الشخصية وصولًا لمرحلة التحريات، مشددًا أن بيان الدرجات لابد وأن يكون واضح ومعتمد من الجامعة، وضرورة التأكد أن بطاقة الرقم القومي سارية وغير منتهية، وأنه لابد من إحضار البطاقة الشخصية يوم المقابلة، وفي حالة الفقد لابد وأن يكون هناك ايصال بدل فاقد مع تقديم تعهد بتقديم البطاقة الشخصية فور استلامها، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، أو أداء الخدمة العامة أو الاعفاء منها، أو تقديم تعهد بتقديم هذه الاوراق فور استلامها، موضحًا عدم وجود اعداد محددة مطلوبة لهذه الوظائف، ويمكن معرفة أعداد المتقدمين بعد الانتهاء من عملية التقديم، وأن الاختيار يتم على من تنطبق عليهم الشروط ويستطيعون اجتياز المراحل كلها، واجتياز التحريات للمتقدم للوظيفة وأسرته، بعد ذلك يكون هناك الكشف النهائي وفي ضوء احتياجات النيابة يتم تحديد الأعداد.