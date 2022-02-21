تكليف الدكتور أشرف حيدر بتسيير أعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

أصدر خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، قرارا بتكليف الدكتور أشرف حيدر غالب، بتسيير شؤون الجامعة وتصريف الشؤون الإدارية والعلمية، بعد موافقة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، استكمالًا لخطط التطوير المستمرة داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وإيمانًا بضرورة تجديد الدماء.

حيدر: تحسين الأداء داخل الجامعة لتظل فى صدارة الجامعات الخاصة بمصر

وأعرب الدكتور أشرف حيدر، عن امتنانه لتكليفه بتسيير الأعمال داخل جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدًا حرصه على بذل المزيد من الجهد، وتحسين الأداء داخل الجامعة لتظل في صدارة الجامعات الخاصة يمصر.

وأكد الدكتور أشرف حيدر أنّه سيعمل وفق رؤية علمية ممنهجة لتطوير الخدمات التعليمية والبحثية القائمة على بناء منظومة من العلاقات المتكاملة بين الجامعة والمؤسسات الإقليمية والدولية، مع ضمان الملاءمة بين المناهج وتطوير المهارات التعليمية لبناء وتنمية رأس المال البشري، واستهداف خريجين قادرين على مواكبة سوق العمل العالمي.

وكان الدكتور أشرف حيدر غالب، أستاذ الجراحة كلية طب قصر العينى، يشغل منصب القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، وحقق طفرة ونقلة نوعية خلال فترة توليه المسؤولية، حيث استكمل المقومات الأساسية والبنية التحتية، وبدء الدراسة بجميع الكليات في جامعة الجلالة خلال فترة وجيزة، كما نجح في تطوير مشروعاتها التي تشمل مركز وقاعة المؤتمرات لاستقبال المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية، إضافة إلى السكن الجامعي، مشروع مستشفى الجلالة الجامعي.

حيدر: سأعمل وفق رؤية علمية ممنهجة لتطوير الخدمات التعليمية

واحتفلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا مؤخرا بيوبيلها الفضي، تحت شعار «25 عاما من الريادة والنجاح»، حيث أسست الدكتورة سعاد كفافي الملقبة بـ«قاهرة المستحيل»، جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عام 1996، لتصبح واحدة من أعرق الجامعات والمؤسسات التعليمية المهمة التي استطاعت خلال ربع عقد من الزمان أن تبني صرحا من الثقة العلمية والمكانة الاجتماعية المرموقة في المجتمعين المحلي والدولي، وتصبح من أوائل الجامعات التي استخدمت وسائل التعليم الحديثة بأحدث الوسائل التكنولوجية وأطقم بشرية متميزة وذوي خبرات عالية، كما عملت على فرص التدريب والاتفاقيات مع الجامعات والشركات لتدريب الطلاب، وتقدم العديد من الأنشطة الطلابية من خلال اتحاد الطلاب والأسر وتقدم أنشطة مختلفة رياضية وفنية وثقافية ولديها كوادر ومبدعين في شتى المجالات، وحصلت على الكثير من المراكز المتقدمة والجوائز في البحث العلمي.