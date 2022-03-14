أشرف حيدر: جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا هدفها الأول خدمة المجتمع

أكد الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، أن الجامعة كانت دوماً منارة للتعليم والبحث العلمي وتتصدر الجامعات الخاصة في مصر والمنطقة العربية وعلى المستوى الدولي، موضحا «على مدى أكثر من خمسة وعشرين عاماً استطاعنا أن نكون صرحاً تعليمياً وبحثياً فريداً».

ورحب الدكتور أشرف حيدر، القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بضيوف ملتقى تبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية الذي أقيم اليوم بحضور عمداء الكليات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وأعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة، وطلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

أمين اتحاد الجامعات العربية يشيد بتطور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وتابع رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: «نشعر اليوم بالفخر في هذا التجمع العلمى الكريم، حيث نلتقي وفودا من 36 جامعة عربية تمثل اثنتا عشرة دولة عربية، ومنهم على سبيل المثال «المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية العراق، اليمن، فلسطين، الجمهورية العربية السورية، سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، كردستان العراق، الجزائر، جمهورية السودان».

وأوضح «حيدر»، أنه يؤمن دائماً أن الجامعة ليست فقط مكاناً لتلقي العلم وإعداد أجيال من الطلاب والباحثين فقط، وإذا كانت هذه الوظيفة الأساسية لها، فإن الجامعة لها دور آخر لا يقل أهمية عن الدور السابق ويعد هدفنا الأول ألا وهو خدمة المجتمع، داخلياً عبر تقديم سبل الدعم والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وذلك في إطار المسئولية المجتمعية للجامعة.

وأردف: «وخارجياً عبر توثيق سبل العمل المتبادل مع مختلف الدول لاسيما الدول العربية، فمصر كانت وما زالت قلب الأمة العربية ومن هنا تأتى أهمية توثيق العلاقات الثقافية والاجتماعية بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ومختلف الجامعات العربية».

المركز الأول في التدريب على مستوى الجامعات

وأشار حيدر إلى أن التعاون الوثيق بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والمجلس العربي للتدريب والتبادل الطلابى، بدأ منذ عام 2010، وبعد عامين فقط حصلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على المركز الأول في التدريب على مستوى الجامعات العربية المشاركة، وخلال الأعوام الماضية حصلت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا على المركز الأول 7 مرات.

وفي السياق ذاته، تحدث الدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي للإبداع والتدريب لطلاب الجامعات العربية، عن الهدف الأسمى للمجلس العربي لتدريب طلاب الجامعات العربية، موضحا أن المجلس يهدف لتعزيز روح الأخوة بين أبناء الوطن العربي.

وأكد أن زيادة برامج التدريب بين الجامعات يسهم في سياسات التقارب والتكامل بين الجامعات العربية، خاصة في ظل وجود عصر العولمة وتحت مظلة ثورة المعلومات والفضائيات المفتوحة.

ومن جانبه قال الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين اتحاد الجامعات العربية، أن المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، يعد أهم مجلس من مجالس اتحاد الجامعات العربية، حيث يتم العمل على الطلاب بصفة مباشرة، من خلال بناء الإنسان العربي المتكامل القادر على أن يؤدي دوره داخل المجتمع بكل إيمان وإخلاص.

وكانت انطلقت اليوم فاعليات الاجتماع السنوي للملتقى السابع والعشرون لتبادل عروض تدريب طلاب الجامعات العربية؛ والذي تنظمه جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برعاية خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء الجامعة، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات وممثلين عن 36 جامعة من بينهم 12 جامعة عربية.