«اتحاد المستثمرين»: «تعليق القيمة المضافة» على الآلات يدعم المنتح المحلي

أشاد الدكتور محمد خميس شعبان، الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بقرار الحكومة المصرية بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة بنحو 5% على المعدات والآلات، بما فيها خطوط الإنتاج بعدما نشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم.

دعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية

وقال شعبان لـ«الوطن»، إنّ قرار الحكومة بتعليق أداء ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، خطوة مهمة للغاية لدعم المنتج المحلي والصناعة الوطنية، لافتا إلى أنّ قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 12 لسنة 2022، سيسهم بكل تأكيد في تشجيع المستثمرين على ضخ استثماراتهم أو توسعة الاستثمارات القائمة، كما أكد أنّ القرار كان بمثابة دفعة معنوية هائلة لرجال الأعمال والمستثمرين، خاصة أنّه جاء بعد أقل من أسبوع من إعلان مجلس الوزراء رؤيته للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

زيادة قدرة القطاع الخاص

وتابع الأمين العام للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنّ الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، سيعقد اجتماعا استثنائيا اليوم لمناقشة قرارات مجلس الوزراء، ووضع خطة لتفعيل القرارات، ووضع رؤية كاملة لأهم وأبرز العقبات التي تواجه المستثمرين، وتوضيح الصورة كاملة أمام الحكومة، والعمل سويا لزيادة قدرة القطاع الخاص للوقوف إلى جانب الدولة، وزيادة نسبة مشاركته في التنمية الاقتصادية المحلية، بما ينعكس على تحقيق معدلات نمو اقتصادية إيجابية.

حالات تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 12 لسنة 2022 الذي نص على تعليق سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تصل نسبتها لنحو 5% على الآلات والمعدات، بما فيها خطوط الإنتاج الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية، لاستخدامها في الإنتاج الصناعي.