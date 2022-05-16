أول اقتراح برغبة لـ يحيى الفخراني بالشيوخ: تحصيل ضريبة القيمة المضافة للأعمال الفنية من المنتجين

قدم اقتراح النائب يحي الفخرانى اقتراح لمجلس الشيوخ، وصفه بأنه يخالف المنطق ولم يلقى استجابة، حيث كتب الفخراني في نص المقترح:

مقدمة لسيادتكم النائب يحيي الفخراني، سبق وقدمت اقتراح برغبة لمجلس الشيوخ بتاريخ ١٩ أكتوبر ٢٠٢٠ بهذا الموضوع الذي اراه يخالف المنطق ولم يلقى استجابة، والذي دعاني لمقابلة السيد وزير المالية بناء علي دعوته لأعضاء مجلس الشيوخ والنواب يوم ١١ مايو ٢٠٢٢ وطرحت علي سيادته وجهة نظري في قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ و هي كالآتي: القيمة المضافة بالنسبة للأعمال الفنية، الفنانون يدفعون ضريبة القيمة المضافة مثل كل المواطنين، ونحن لا نطلب استثناء، نحن نتحدث هنا عن ضريبة غير مكلفين بدفعها حسب القانون وهي القيمة المضافة على الأعمال الفنية والتي فرضها القانون على المنتج بصفته مشتري الخدمة، ولكن فرضت علينا مهمة لسنا مؤهلين للقيام بها ولا نمتلك أدواتها. وهي تحصيل الضريبة من المنتج المكلف بها وتوريدها للمصلحة».

« ثانيا: نحن ايضا لا نطلب استثناء في طريقة التحصيل بل على العكس نحن نطلب العودة للأصل. والأصل هو أن يقوم الملزم بالضريبة بتوريدها مثلما يتم في ضريبة الدخل والأرباح التجارية والعقارية وغيرها، الاستثناء كان لضريبة المبيعات والتي حلت محلها القيمة المضافة فكان المستفيد الملزم بها لا يوردها بل يسددها للبائع ضمن الفاتورة والبائع يوردها، وهو استثناء له ما يبرره لأن المستفيدون بالآلاف مقابل مقدم خدمة أو سلعة، فمن المنطقي ألا يذهب الآلاف لدفعها بل تتجمع لدي مقدم الخدمة وهو يوردها، هذا الوضع معكوس تماما بالنسبة للأعمال الفنية فالمستفيد الملزم بالضريبة جهة واحدة وهو المنتج مقابل مئات من مقدمي الخدمة له، وهنا نحتاج للعودة إلى الأصل وهو أن يقوم المستفيد الملزم بالضريبة بتوريدها بدلا من اعطائها للمئات ويكلفون بالذهاب لتوريدها بدلا من جهة واحدة (المنتج).

« ثالثا: العودة للأصل في حالتنا (الملزم بها يوردها) سيقضى على عشرات المشاكل ويخفف العبء على المصلحة بالتعامل مع الملزم بها والذي يتوفر لديه موظفون ودفاتر بدلا من عناصر العمل وهم أفراد لا قدرة لهم على تحمل عبء التحصيل والتوريد والعقوبة التي ستطالهم إذا ما رفض المنتج السداد لهم، يواجهون تهمة التهرب الضريبي من ضريبة غير ملزمين بها، شركات الإنتاج لن تلتزم إلا إن ألزمت قانونا بالتوريد، الأصل في طريقة التوريد هو الأنسب للأعمال الفنية، وسيرفع عن مصلحة الضرائب عبء ملاحقة المئات وسيزيد من الحصيلة الضريبية».

« رابعا: المنتج لديه شركة ومحاسب دائم ودفاتر وحسابات وموظفين بينما لا يتوفر هذا لنا، مما يسبب لنا ارتباكا يوقعنا في مشاكل لا ذنب لنا فيها أصلا. فضلا عن الظلم الواقع على من سيضطرون لدفعها من جيوبهم أو سيتعرضون لقضايا بسبب ضريبة غير مفروضة عليهم، حل كل هذا الوضع يكون بأن يكون الملزم بالضريبة هو من يوردها».