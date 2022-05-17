التعليم العالي: الدولة تعطي دفعة قوية جدا للتخصصات التكنولوجية.. فيديو

قال الدكتور عادل عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن هناك توجها على الصعيد الإقليمي والدولي للخروج من دائرة التعليم التقليدي إلى فرص العمل المتاحة بمصر، فالتعليم الفني تعطيه الدولة دفعة قوية جدا، على كل المستويات، بعد تشكل صورة ذهنية نمطية في المجتمع المصري عن شهادات التعليم الفني، لافتا إلى إنشاء الجامعات التكنولوجية في مرحلتها الأولى لتشمل محافظات «القاهرة الجديدة والمنوفية وبني سويف»، والمرحلة الثانية ستشمل 6 محافظات والمرحلة الرابعة ستغطي كل محافظات الجمهورية.

إنشاء الجامعات التكنولوجية مرتبط بالمناطق الصناعية الكبرى

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، على شاشة «dmc» أن التعليم التكنولوجي اليوم في الجامعات يمنح درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، موضحا أن نحو 80% من طلاب جامعات التكنولوجيا من خريجي التعليم الفني و20% من خريجي الثانوية العامة، من أجل أن تتاح لطالب التعليم الفني فرص في مرحلة التعليم الجامعي في التخصصات التي تحتاجها الدولة، موضحا أن أماكن إنشاء الجامعات التكنولوجية مرتبط بالمناطق الصناعية الكبرى الموجودة بمصر والتي تحتاج لخريجين للعمل في المصانع.

اختلاف تخصصات الجامعات في كل منطقة صناعية

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إنشاء الجامعات التكنولوجية بجوار المناطق الصناعية جاء لتدريب الطلاب في تلك المناطق، بجانب الورش والمعامل التي توفرها الجامعة، فضلا عن أن المناطق الصناعية الضخمة بجانب هذه الجامعات تحتاج لهذه التخصصات، ومن أجل ذلك يوجد اختلاف في تخصصات الجامعات التكنولوجية بحسب كل منطقة صناعية.