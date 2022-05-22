أول تحرك برلماني بعد تداول امتحانات الثانوي على جروبات الغش

طالبت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بضرورة إجراء تحقيق في واقعة تسريب امتحانات الثانوي، التي تجري الآن بالمدارس عبر جروبات الغش الإلكترونية.

انتشار جروبات الغش الإلكتروني

وقالت النائبة ريهام عفيفي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هناك حالة من الاستياء يشعر بها الطلاب وأولياء الأمور بسبب انتشار جروبات الغش الإلكتروني، التي تقوم بنشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي؛ مما يشير إلى وجود حالة من الارتباك في تأمين امتحانات نهاية العام.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ أنه على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتأمين الامتحانات، إلا أن ظاهرة تسريب الامتحانات باتت هي المسيطرة على المشهد؛ مما يهدر حقوق الطلاب الذين بذلوا جهدًا طوال العام الدراسي لتحقيق درجات متقدمة.

التصدي لحالات الغش ومحاسبة الطلاب

وأشارت إلى جهود الدولة في عملية تطوير التعليم والاعتماد علي الفهم وإعمال العقل بدلًا من الحفظ والانتقال به إلى مسايرة العالم المتقدم علميًا وتكنولوجيًا، موضحة أن هذا السلوك يهدر الأموال الطائلة التي تنفقها الدولة والجهد ولا يحقق منفعة للطلاب.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد وجهت بالتصدي لحالات الغش ومحاسبة الطلاب الذين قاموا بتصوير الأسئلة ونشرها عبر جروبات الغش المنتشرة.

يشار إلى أنه تم رصد تداول امتحان اللغة الفرنسية لطلاب الصف الثاني الثانوى العام، كما تم نشر أسئلة الدراسات للشهادة الإعدادية بالقاهرة.