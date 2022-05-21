بلاغ ضد رئيس لجنة امتحانات إعدادية بالبحيرة.. «منع طالبة من الذهاب للحمام فعملتها على نفسها»

أصيبت طالبة في الصف الثالث الإعدادي بمدرسة ماجد الصيرفي بحالة نفسية سيئة أثناء أدائها الامتحان، حيث تبرزت الطفلة على نفسها، وذلك حسبما أفاد والدها خليل عبد المولي عبدالعزيز المزين، في البلاغ الذي قدمه اليوم إلى النيابة الإدارية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

منع الطالبة من الذهاب لدورة المياه

وذكر والد الطالبة خلال بلاغه، أن ابنته «سلمى»، تعاني من قولون تقرحي، الأمر الذي يدفعها إلى التردد علي دورة المياه بشكل مستمر، مشيراً إلى أنه توجه في اليوم الأول لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2021/2022 لرئيس لجان الصف الثالث الإعدادي بالمدرسة «و.ص»، وأوضح له الحالة الصحية لابنته وأطلعه على التقارير الطبية الخاصة بها.

وتقدم ولي أمر الطالبة ببلاغ للنيابة الإدارية بإيتاي البارود ضد «و.ص» رئيس اللجان بالمدرسة، لمنع ابنته من دخول دورة المياة أثناء أدائها امتحان مادة الجبر، ما تسبب في تبرزها على نفسها.

حالة نفسية سيئة

وذكر «المزين»، أنه أثناء أداء ابنته امتحان مادة الجبر في لجنة 11 بمدرسة ماجدة الصيرفي، طلبت من المراقبة الذهاب لدورة المياه، ولكنها رفضت ما تسبب في عدم تحكمها في نفسها وترتب على ذلك تبرزها علي نفسها.

وأكد ولي أمر الطالبة، أن الحالة النفسية التي أصيبت بها ابنته حالت دون استكمالها باقي مواد الشهادة الإعدادية، مضيفا أنه تقدم بشكوى للإدارة التعليمية بإيتاي البارود، حملت رقم 809 بتاريخ 19 مايو الجاري.