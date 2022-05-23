سمير صبري «حلف ما يحضر ماتش كرة في حياته» والسبب جلال معوض

دائمًا ما يرغب الجمهور في معرفة الانتماءات الكروية لنجوم الفن، ومنهم الفنان القدير سمير صبري، الذي غاب عن الحياة بعد رحلة عطاء فني وإعلامي ثرية جدًا، والذي كشف عن الفريق الكروي الذي يقوم بتشجيعه، وذلك من خلال كتابه حكايات العمر كله الصادر في شهر ديسمبر عام 2020.

سمير صبري يكشف عن انتمائه الكروي «أهلاوي ولا زملكاوي»

وكشف سمير صبري، عما إذا كان يشجع فريقًا بعينه، خلال سرده في كتاب حكايات العمر كله، بقوله: «علمني الأستاذ جلال معوض كيف أقف على المسرح، وأقدم النجوم، وأركز على الجزء الأخير من الاسم لأحمس الجمهور، وكان هو شخص زملكاوي جدًا، وعبد الحليم حافظ أهلاوي جدًا».

شغب في الملعب تسبب في هروب سمير صبري

واستطرد: «كنت دائمًا أشهد بينهما جدالًا حول الفريقين، بينما أقف أنا على الحياد، لأنني لا أشجع أيًا منهما، وكانت أول مباراة كرة قدم أحضرها بدعوة من الأستاذ جلال معوض، وبصحبة الأستاذ نبيل عصمت الزملكاوي، والنجم الزملكاوي أيضًا صلاح ذو الفقار، وقال لي تعالى معنا مباراة الأهلي والزمالك عشان لما نكسب الأهلي تروح تغيظ صاحبك عبد الحليم وهنروح بعربيتك».

واستكمل سمير صبري الحكاية بقوله: «أمام باب نادي الزمالك الرئيسي أوقفت سيارتي الصغيرة، ونزل منها فرسان النجوم الثلاثة نبيل عصمت، صلاح ذو الفقار، جلال معوض، ولمحهم جمهور ضئيل من الأهلاوية، يهتفون باسم الأهلي، فأسرع الثلاثي بدخول النادي وتركوني حائرًا، فهربت مسرعًا خلفهم، لنجلس جميعًا في المقصورة، وبجوارنا الرائع كابتن لطيف صاحب التعليقات الكروية التي لا تنسى».

وتابع: «بعد دقائق سجّل النادي الأهلي هدفًا، واشتعل الملعب، لا أعرف أين أذهب وكيف أخرج وسط المعركة المشتعلة؟، وبعد محاولات غادرت ملعب نادي الزمالك، ووجدت سيارتي مهشمة وحولها بعض جمهور النادي الأهلي يهتفون ضد الزمالك، فأخذت سيارة تاكسي وذهبت لمنزل عبد الحليم أشكو جلال معوض الذي وصل عنده قبلي، عاتبته على تركي وحدي، وأقسمت ألا أحضر أي مباراة كرم قدم مرة أخرى».