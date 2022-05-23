اليوم.. صرف مرتبات مايو 2022 للموظفين بـ33 وزارة وجهة حكومية

يتوجه صباح اليوم الإثنين نحو 5 ملايين عامل وموظف بنحو 33 وزارة وجهة وهيئة حكومية لصرف مرتبات شهر مايو 2022 بعدما حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات الشهر الحالي في كتاب دوري أصدرته في نهاية شهر مارس الماضي ليتم صرف مرتبات الموظفين والعمال على مدار 4 أيام تبدأ من اليوم الإثنين وحتى الخميس المقبل.

صرف مرتبات مايو 2022

ووفقاً لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي أكد على أن مواعيد صرف مرتبات مايو 2022 ستصرف على 4 أيام تبدأ من الإثنين الموافق لـ23 مايو الحالي وتنتهي يوم الخميس الموافق لـ 26 مايو الجاري.

33 جهة وإدارة

ويصرف العمال والموظفون بـ33 جهة وإدارة وهيئة حكومية مرتبات مايو 2022 اليوم الإثنين بوزارات الصحة والداخلية والخارجية والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والبيئة بالإضافة إلى هيئات العامة للرقابة المالية والقومية للبريد والعامة للاستثمار والمناطق الحرة والرقابة الإدارية وهيئة سوق المال.

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية يتوجه العاملون والموظفون بـ33 وزارة وهيئة وجهة حكومية صباحًا لصرف مرتبات الشهر وأبرزهم وزارت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والآثار والقوى العاملة والمالية والزراعة والإسكان والتموين والتجارة الداخلية بالإضافة إلى عدد من الأجهزة التابعة للجهاز الإداري للدولة أبرزهم الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للمحاسبات علاوة على الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك والجهاز القومي للاتصالات وأيضا وجهازي حماية المنافسة و المستهلك.

كما حددت وزارة المالية يومي الأربعاء ثم الخميس الموافق لـ26 مايو الحالي موعدين لصرف مرتبات مايو 2022 للعمال والموظفين ممن لم يستطيعوا صرف مستحقات مايو 2022 وفقاً لنص الكتاب الدوري.