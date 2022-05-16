مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022.. «شوف هتقبض امتى؟»

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، حددتها وزارة المالية على مدار أربعة أيام خلال الشهر الحالي، الاثنين المقبل، للعاملين بـ66 جهة وهيئة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة، على أن تنتهي من صرف المرتبات الخميس الموافق 26 مايو الحالي.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

وفقاً للكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في شهر مارس الماضي، حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات مايو 2022 لتبدأ يوم الاثنين، 23 مايو الحالي، وحتى الخميس الموافق 26 من نفس الشهر.

وأكد الكتاب الدوري بخصوص مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، أن العاملين بـ33 وزارة وجهة وإدارة وجهاز تابع للدولة سيحصلون على مرتبات مايو 2022، الاثنين، 23 مايو الحالي،وهم: العاملون بوزارات الصحة والسكان والداخلية والخارجية وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والبيئة بالإضافة إلى هيئات العامة للرقابة المالية والقومية للبريد و العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرقابة الإدارية وهيئة سوق المال.

وأشار إلى أن العاملين بـ33 جهة ووزارة وهيئة حكومية سيحصلون على مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 مرتبات مايو 2022 في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 24 مايو الحالي، مثل وزارات: «الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، القوى العاملة، المالية، الزراعة، الإسكان، التموين، التجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي، البحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، الآثار»، بالإضافة إلى العاملين بأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز القومي للاتصالات وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 للمتأخرين

كما خصص الكتاب الدوري بحسب جدول مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 يومي الأربعاء الموافق 25 مايو، ثم الخميس الموافق 26 مايو الحالي، لصرف مرتبات مايو 2022 للعمال والموظفين ممن لم يتمكنوا من صرف مستحقات مايو 2022، بحسب الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر مارس 2022.