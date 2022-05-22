موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022 بالأيام.. «القبض قرب»

يبحث الكثيرون في الوقت الحالي عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، والتي من المقرر لها أن يبدأ صرفها للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بدءًا من غدٍ الاثنين ولمدة 4 أيام.

ويبدأ صرف مرتبات موظفي الدولة، غدًا الاثنين 23 مايو، ولمدة 3 أيام، على أن ينتهي الصرف الخميس الموافق 26 مايو الحالي، وحددت وزارة المالية على مدار أربعة أيام خلال الشهر الحالي، للعاملين بـ66 جهة وهيئة وإدارة تابعة للجهاز الإداري للدولة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022

وذكر الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022، وأنّ العاملين بـ33 وزارة وجهة وإدارة وجهاز تابع للدولة الذين سيحصلون على مرتبات مايو 2022، الاثنين، 23 مايو الحالي هم العاملون في وزارات الصحة والسكان والداخلية والخارجية وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والبيئة بالإضافة إلى هيئات العامة للرقابة المالية والقومية للبريد و العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرقابة الإدارية وهيئة سوق المال.

33 جهة ووزارة تصرف مرتباتها خلال اليوم الثاني

وقال الكتاب أن العاملين بـ33 جهة ووزارة وهيئة حكومية ستكون مواعيد صرف مرتبات شهر مايو 2022 لهم في اليوم التالي الثلاثاء الموافق 24 مايو الحالي لوزارات الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، القوى العاملة، المالية، الزراعة، الإسكان، التموين، التجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي، البحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، الآثار، إضافة إلى العاملين بأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز القومي للاتصالات، وجهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك.

كما خصص الكتاب الدوري بحسب جدول المواعيد يومي الأربعاء الموافق 25 مايو، ثم الخميس الموافق 26 مايو الحالي، لصرف مرتبات مايو 2022 للعمال والموظفين ممن لم يتمكنوا من صرف مستحقات مايو 2022، بحسب الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر مارس 2022.