صرف مرتبات مايو 2022 بداية من الاثنين المقبل

تبدا وزارة المالية إجراءات صرف مرتبات شهر مايو 2022 للعاملين بـ66 جهة تابعة للجهاز الإداري للدولة، الاثنين المقبل، وحتى الخميس الموافق 26 من الشهر الجاري لمدة 4 أيام.

مواعيد صرف مرتبات شهر مايو

وأصدرت وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، كتاب دوري حددت خلاله مواعيد صرف مرتبات شهر مايو الحالي، لتبدأ يوم الاثنين المقبل، لـ33 جهة حكومية، ثم الثلاثاء للموظفين بـ33 جهة ووزارة وهيئة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة.

وحدد الكتاب الدوري يومين لصرف المرتبات للموظفين الذين لم يتمكنوا من صرف مرتبات مايو 2022، هما الأربعاء 25 مايو، ثم الخميس 26 من الشهر الجاري.

كما حدد الكتاب الدوري الوزرات والجهات التي ستتمكن من صرف المرتبات يومي الاثنين والثلاثاء، وهم العاملين بوزرات «الداخلية والخارجية وقطاع الأعمال العام والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي والبيئة والصحة والسكان»، بالإضافة إلى هيئات العامة للرقابة المالية والقومية للبريد والعامة للاستثمار والمناطق الحرة، والرقابة الإدارية وهيئة سوق المال.

مواعيد الصرف للمتأخرين

كما خصص الكتاب الدوري يومي الأربعاء الموافق 25 مايو، ثم الخميس 26 من الشهر ذاته، لصرف مرتبات مايو 2022 للعمال والموظفين ممن لم يتمكنوا من صرف مستحقات الشهر ذاته، بحسب الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة المالية في نهاية شهر مارس 2022.

كما يستطيع موظفي وزرات الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والقوى العاملة والمالية والزراعة والإسكان والتموين والتجارة الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم والآثار، إلى جانب العاملون بأجهزة الجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز القومي للاتصالات وجهاز حماية «المنافسة، والمستهلك»، صرف مرتبات مايو 2022.