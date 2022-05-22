مبروك عطية: «النت والفيس بوك مذكورين في القرآن ..تصدقوا؟» «فيديو»

قال الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، إن الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن الكريم بالآية 83 من سورة النساء، وذكر الداعية الآية القرآنية: «وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ۖ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا».

«عطية»: النت والفيس بوك مذكوران في القرآن

وقال الدكتور مبروك عطية في فيديو بثه على صفحته بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» بعنوان: «النت والفيس فى سورة النساء تصدقوا؟»: (أذاعوا به) التي وردت في الآية الكريمة (نت) يا عشاق الإذاعة يا عشاق النشر، وتابع: كما يقول ابن كثير فإن مريض القلب هو من يذيع الشر والخير، كم واحد في الأمة لديه مرض قلبي؟».

الأستاذ بالأزهر: المنافقون في المدينة كانوا ينشرون أخبار سرايا النبي دون إذنه

وتابع مبروك عطية قائلًا: المنافقون في المدينة كانوا ينشرون أخبار سرايا النبي صلى الله عليه وسلم دون إذن النبي، لا تذع أسرار أمك وأبيك، ولا تصف بيتك لزملائك، ما يجب تحديد العلاقات، ولا نتحدث أمام العيال بأحلامنا وطموحاتنا وما ننتوي أن نشتريه.

وواصل مبروك عطية قائلًا: الخلاصة التي نأخذها من الآية الكريمة أن المسلم السوي لا ينشر خبرًا فيه خير ولا ينشر خبرًا فيه شر إلا بعد التأكد منه، هل سمعت درسًا أو خطبة جمعة تتحدث عن الآية 83 في سورة النساء تعلم الناس ألا يتعجلوا بإذاعة الأخبار خيرها وشرها؟.