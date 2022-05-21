الجندي ينتقد مبروك عطية: لا تصف النبي بـ«الميت».. «بلاش الكلمة دي»

علَّق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على حديث الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامع الأزهر الشريف، حول رأيه في التعامل مع البنوك، موضحًا: «عمل الواجب وزيادة مع الناس اللي بتحرم البنوك، وقال إن البلد أصبحت مليئة بالمستريحين الذين يزعمون أنهم يعملون بإذن من السيدة زينب، رغم أنها لا تملك إذنا، ولا الرسول يملك إذنا وهو ميت».

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه في برنامج «لعلهم يفقهون»، على فضائية dmc، أنه يختلف مع الدكتور مبروك عطية في وصفه للنبي بأنه «ميت»، وكان يفضل أن يقول «وهو حي عند ربه»، متابعًا: «بلاش كلمة ميت، والله قال إنك ميت وإنهم ميتون، ولكن ليس كل ما ذُكر في القرآن الكريم يمكننا ترديده، والله قال عن سيدنا يوسف، (حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولا)، فهل يجوز أن نصف والد أصحابنا بأنه هالك، وبالتالي فإن الألفاظ القرآنية اللغوية ستظل لها القداسة في سياق القرآن والخطاب الديني، ولكني أرفض التكلم عن النبي بصيغة الأموات».

الجندي عن رأيه في البنوك: كلامي بيوجه وبيلسع وله مذاق مختلف

وأشاد عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بحديث الشيخ مبروك عطية عن رأيه في التعامل مع البنوك، حيث استدلّ بالشيخ محمود شلتوت: «محدش قدر يفتح خشمه لما الشيخ محمود شلتوت اتكلم، لكن أنا كلامي بيوجع شوية وله لسعة ومذاق مختلف».

رأي ابن عثيمين

واستدلّ الجندي، بما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين، وقال: «يا بشر هناك فرق بين ربا الفضل وربا النسيئة، لأن ربا الفضل محرم احترازا، لأنه سيكون وسيلة، ولكن في الحقيقة، ليس محرما لذاته، ولكن ربا النسيئة هو المحرم في حد ذاته، بل إن ابن عثيمين قال إن ما حرُم للوسيلة أُبيح للحاجة».