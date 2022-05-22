محمود الليثي يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لـ نجله ويشكر الجمهور

وجه الفنان محمود الليثي الشكر لكل جمهوره الذين حرصوا على الدعاء لابنه، ليمر من الأزمة الصحية التي تعرض لها صباح اليوم، ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إذ كتب عبر «إنستجرام»: «شكرًا ليكم جميعًا دعاءكم وصل وحالته اتحسنت كتير».

تعرض ابن محمود الليثي لأزمة صحية

وتعرض نجل الفنان محمود الليثي صباح اليوم لأزمة صحية كبيرة، قائلًا: «أرجو الدعاء لابني بالشفاء بقاله 24 ساعة عايش على المحاليل وآسف لعدم الرد على التليفون».

ولم يكشف الليثي عن التفاصيل الكاملة لحالة نجله الصحية، لكن الجمهور كثف الدعوات للمرور من هذه الأزمة بسلام.

أزمات صحية في الوسط الفني

يذكر أنه لم تكن هذه الأزمة الصحية الوحيدة في الوسط الفني خلال الأيام القليلة الماضية، ولكن أيضًا تعرضت الفنانة نجوى فؤاد لأزمة صحية شديدة، ودخولها في غيبوبة، وذلك بعد معرفتها بخبر رحيل الفنان سمير صبري عن عالمنا ظهر يوم الجمعة الماضية.

كما تعرض الفنان مصطفى كامل لأزمة صحية بسبب الإجهاد وكثرة شرب السجائر، ونقل إلى المستشفى لعمل فحوصات وتحاليل، وبالفعل خرج من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية.

وخضعت الفنانة مي كساب لعملية جراحية في المرارة، وطمأنت جمهورها بأنها أصبحت بصحة جيدة.