محمود الليثي يحتفل بعيد الفطر بـ«مشيو وسابوني» وحفل في القاهرة

يحتفل الفنان محمود الليثي بعيد الفطر المبارك لهذا العام بطرح أغنية ضمن الحملة الترويجية لفيلم زومبي، إضافة إلى إحياء حفل غنائي كبير في ثالث أيام العيد بالقاهرة.

محمود الليثي يشارك بأغنية في فيلم زومبي

من المقرر أن يطرح محمود الليثي أغنية دويتو مع الفنان رضا البحراوي بعد ساعات بعنوان «مشيو وسابوني» ضمن الحملة الخاصة بفيلم زومبي، الذي من المقرر أن يطرح في دور العرض بداية من الغد، وهو من بطولة على ربيع وكريم عفيفي وهاجر أحمد.

كما سيحيي الليثي حفلا غنائيا كبيرا في ثالث أيام العيد بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة والتي سيشاركه فيها بالغناء الفنانة الإماراتية بلقيس.

كان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرا أغنية بعنوان «رجولة برجولة»، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية «يالهوي»، على موقع «يوتيوب» والتي صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو.

محمود الليثي طرح أغنية بعنوان رجولة برجولة

فيلم «زومبي»، الذي سيشدو الليثي بأغنيته يدور في إطار رعب كوميدي، حول مطرب مهرجانات يدعى حمادة بطة، يواجة العديد من المواقف التي تظهر بشكل كوميدي.

فيلم زومبي من بطولة علي ربيع

فيلم «زومبي» بطولة علي ربيع، حمدي الميرغني، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، محمد محمود، كريم عفيفي، ومن تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.