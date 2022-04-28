محمود الليثي عن ظهور عمرو عبدالجليل في المشوار: ما أشبه اليوم بالبارحة

أعرب الفنان محمود الليثي عن سعادته البالغة بتجديد تعاونه مع الفنان عمرو عبد الجليل، بعد المشهد الذي جمعهما في حلقة أمس من مسلسل المشوار، في أول ظهور لـ«عبد الجليل»، إذ ذهب إليه «الليثي» وطالبه بتوفير مكان ليقيم به محمد رمضان ودينا الشربيني حتى يخدعوه ويسرقان منه قطع الآثار التي يمتلكها.

محمود الليثي ينشر صور تجمعه بعمرو عبد الجليل

ونشر محمود الليثي صورتين تجمعه بالفنان عمرو عبد الجليل، الأولى من مسلسل النهاية الذي عرض في السباق الرمضاني عام 2020 بطولة الفنان يوسف الشريف، والصورة الثانية من مشهدهما في مسلسل المشوار، وعلق على الصور عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام»: «ما أشبه اليوم بالبارحة، سعادة والريس عزيز 2020، وسعيد والريس صديق 2022».

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26

شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 26 العديد من الأحداث بداية من مواجهة ورد لماهر بخوفها من القادم بعد بحث الشرطة المستمر عنهما، وحاولت إقناعه بالتنازل عن الآثار المسروقة لوجيه ليضمنا نجاتهما من الأمر، ولكن محمد رمضان حاول إقناعها أنه سيتصرف في بيع الآثار ليعيشا كما أرادا دومًا.

كما علم محمد رمضان أن كمال ابن عمه يعمل لدى وجيه الشوربجي دون علمه، وطلب من سعيد مكان لقيم به مع زوجته، ولجأ سعيد للمعلم صديق الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل لإقناعه بتوفير مكان إقامة لهما مقابل سرقة قطع الآثار.

أبطال مسلسل المشوار

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، محمود الليثي، أحمد مجدي، أسما إبراهيم، سامي مغاوري، الطفل محمد عزازي، ندى موسى، أحمد صفوت، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.