عمرو عبدالجليل يهدد محمود الليثي بسبب الآثار في مسلسل المشوار الحلقة 29

بدأت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 29 بوصول محمد رمضان وزوجته إلى مكان الريس صديق الذي يقوم بدوره الفنان عمرو عبدالجليل، ليقيما هناك بعيدًا عن الشرطة ورجال وجيه الشوربجي، بعد هربهم من منزل الحاج سالم، وذلك حسب خطة سعيد في سرقة الآثار من ماهر بمساعدة الريس صديق.

أحداث مسلسل المشوار الحلقة 29

كما شهدت أحداث مسلسل المشوار الحلقة 29 دخول آدم إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث بالموتوسيكل، تسبب فيه رجال وجيه بأمر من ابنه مهاب في محاولة للضغط على ورد لإعادة الآثار المسروقة.

ورد تهرب من صديق

بالإضافة إلى قيام محمد رمضان بتهريب زوجته وابنه من مكان إقامة صديق بعد ما أصابه الشك فيما يفعله، وعندما علم صديق انتابه الغضب إذ أنه كان يريد السيطرة على ماهر من خلال زوجته وابنه، وبعد مغادرتهما قام صديق بتهديد ماهر بصديقه سعيد، على أن يأتي له بقطع الآثار التي يمتلكها، وذلك خلال أحداث مسلسل المشوار الحلقة 29.

وذهبت ورد إلى حياة في المستشفى لرؤية آدم، وحدثت مواجهة شديدة بينهما، كما طلب آدم منها أن يعطوه مليون جنيه من تلك الصفقة لتنتهي أحداث الحلقة 29 على ذلك.