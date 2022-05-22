طالبان تنفذ وعيدها.. ظهور المذيعات بالنقاب على شاشات أفغانستان (صور)

نفذت حركة طالبان، اليوم، تهديدها إلى نساء البلاد خاصة المذيعات، بألا يظهرن على الشاشات دون نقاب، إذ ظهرت المذيعات في أبرز القنوات الأفغانية يرتدين النقاب.

طالبان: لا نساء في أفغانستان دون النقاب

وتحدت المذيعات حكومة طالبان، أمس، وظهرن دون النقاب وبوجوه مكشوفة، رفضًا لتلك القرارات المتشددة، وهو ما أغضب طالبان، ودفعها لتنفيذ وعيدها، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وبحسب الوكالة الفرنسية، أجبرت طالبان الإعلاميات الأفغانيات على ارتداء النقاب اليوم، إذ ظهرن كاشفات لعيونهن وجباههن فقط، في عدة قنوات مثل «تولو نيوز» و«شامشاد تي في» و«وان تي في» و«أريانا».

وأكدت إحدى المذيعات بقناة تولو نيوز، سونيا نيازي، أن القناة والعاملين بها تحدوا تلك القرارات المتشددة في البداية، قبل أن يتعرضوا لضغوط وتهديدات كبيرة، كما حذرت الحركة من طرد أي مذيعة ستظهر على الشاشة كاشفة وجهها.

وزعم أحد المسؤولين بحكومة طالبان الأفغانية، أنهم لا ينوون إجبار المذيعات على ترك وظائفهن، معربًا عن سعادة حركته بارتدائهن للنقاب، بحسب تصريحاته للوكالة الفرنسية.

طالبان تقلص حقوق النساء في أفغانستان

لم تكتف طالبان بالتهديد بطرد النساء من وظائفهن فقط، بل هددت الرجال العاملين في الوظائف العامة، حال رفض زوجاتهن ارتداء النقاب أو البرقع، محذرة من تبعات مخالفة القرار.

ووصلت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان، منتصف أغسطس الماضي، إلا أنها منذ تلك اللحظة، تعمل على تقليص دور المرأة وحقوقها في الدولة تدريجيًا.

وتعمدت الحركة المتشددة فرض عدة أشكال من التمييز بين الجنسين، كما أنها حرمت الفتيات من التعليم وأمرتهن بترك المدارس، وذلك حتى يتم فرض قوانين جديدة تحكم توجههن إلى مقاعد الدراسة ثانية.