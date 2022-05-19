«طالبان» تفرض النقاب على المذيعات: «قرار نهائي وغير قابل للنقاش»

خاطبت حركة طالبان الأفغانية، اليوم، عددا من القنوات والمؤسسات الإعلامية، بضرورة قيام المذيعات بتغطية وجوهن وارتداء «النقاب»، أثناء ظهورهن على الشاشة، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم»، الإخبارية.

تغطية وجوه المذيعات

ونقلت الشبكة عن قناة TOLO news الأفغانية، أنها تلقت قراراً من حركة طالبان، طالبت فيه جميع المذيعات العاملات في القناة بتغطية وجوهن أثناء ظهورهن على شاشة القناة.

وقالت القناة الأفغانية إنه عندما تم إبلاغ مجموعةMOBY الإعلامية التابعة لها القناة بهذا القرار، أكد ممثلي وزارتي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإعلام والثقافة أن القرار نهائي وليس للمناقشة.

وتعد مجموعة MOBY الإعلامية، إحدى المجموعات التي تأسست عام 2002 من قبل رجل الأعمال الأفغاني سعد محسني، وتعد أكبر شركة إعلامية في أفغانستان.

وقالت « روسيا اليوم»، إن هذا القرار جاء بعد أيام من تصريحات رينا أميري المبعوثة الأمريكية لحقوق الإنسان والمرأة في أفغانستان عن مخاوفها من القيود التي تواجهها النساء في ظل حكم حركة طالبان وسيطرتها على البلاد.

قرارات سابقة

ولم يكن هذا القرار الأول الذي يثير غضب وسُخط المواطنيين في أفغانستان، منذ سيطرة حركة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان في أغسطس من العام الماضي، وكان من أبرز القرارات ضرورة تغطية السيدات لوجوهن في الأماكن العامة، وفصل الطلاب عن الطالبات في الجامعات أثناء الدراسة، وفصل الرجال عن النساء في المطاعم حتى وإن كانوا أزواجا، بحسب ما نقلته وكالة « فرانس برس»للأنباء.

وقال جواد تاوانغار أحد العاملين في مطاعم مدينة هرات الأفغانية، أنه تم إلغاء الأمر بعد حالة الغضب الذي سادت بين المواطنيين، ورغم تأكيدات جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها لم تتخذ هذا القرار، فإن المطاعم أكدت هذا الأمر وقالت إن الجماعة أبلغتهم بالقرار بشكل شفهي.

وأعلن محمد صادق عاكف مهاجر، المتحدث باسم وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن هذه المعلومات زائفة ولا يوجد لها أي أساس من الصحة.