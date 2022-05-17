العربية: الولايات المتحدة استولت على سفارة أفغانستان في واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، استيلاءها على سفارة أفغانستان في واشنطن، حسبما ذكرت «العربية» في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل، بعد قرارات سابقة بتعليق الحسابات المصرفية للسفارة.

توتر متصاعد بين الولايات المتحدة وطالبان

يأتي ذلك بعد توتر بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، على خلفية ملاحظات واشنطن على سياسات وقرارات الحركة لاسيما فيما يتعلق بالنساء ومنعهن من التعليم وفرض ملابس معينة عليهن، حيث دعت الولايات المتحدة، قبل أيام، على سبيل المثال حركة طالبان، إلى عدم إجبار النساء على ارتداء البرقع في الأماكن العامة في أفغانستان، وذلك في أعقاب مرسوم أصدرته الحركة يجبر النساء على ارتدائه.

وفي المقابل قال نائب زعيم حركة طالبان ووزير الداخلية الأفغانية سراج الدين حقاني، في لقاء مع شبكة سي إن إن الأمريكية، كريستيان أمانبور، من كابول، إنه ستكون هناك «أخبار سارة قريبا جدا»، حول موضوع تعليم النساء.

فشل استراتيجي أمريكي في أفغانستان

وكانت الولايات المتحدة، انسحبت أواخر العام الماضي من أفغانستان بينما سيطرت طالبان على الحكم هناك وأطاحت بالحكومة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة.

واعترف وزير الدفاع الأمريكي في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، بانتهاء تجربة الولايات المتحدة بـ«فشل استراتيجي»، مع استحواذ حركة طالبان على السلطة في كابول دون صعوبات، بعد عشرين عاما من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الحركة.