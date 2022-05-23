قبل ما تشتري شقة.. بنك عالمي ينصح بالبحث عن إجابات لـ4 أسئلة مهمة

يعد شراء منزل أو شقة حدثًا مهماً في الحياة يؤثر علينا يومًا بعد يوم ويؤثر على ثروتنا على المدى الطويل، لهذا السبب، وضعت كل من مخططة الثروة في بنك لومبارد أودييه السويسري، آن ويدمر ومحللة صندوق المحافظ الاستثمارية سيفيرين كوشي، عدداً من النصائح التي يتعين مراعاتها من الناحية القانونية والضريبية والمالية لتجنب المفاجآت غير المرغوب فيها عند شراء العقارات.

النصائح جاءت بحسب مذكرة بحثية للمسؤولتين في البنك السويسري، بهدف تجنب أي آثار قانونية سلبية ناتجة عن عملية الشراء، عبر ضرورة الإجابة على 4 تساؤلات مهمة.

من يشتري العقار؟

قد يبدو هذا بديهيًا، لكن هذا السؤال يحتاج إلى أن يتم فحصه من عدة زوايا، هل تشتري عقارًا بمفردك أو بالاشتراك مع شريك حياتك أو زوجتك أو أفراد الأسرة الآخرين؟

من منظور التخطيط العقاري الفعال، يجب النظر في هذه المسألة بعناية لتوقع الآثار القانونية والضريبية والأصول للطلاق أو الوفاة أو إعادة البيع، على سبيل المثال، يتطلب الشراء المشترك اتفاقًا بين المالكين المشاركين عندما يتعلق الأمر بإعادة البيع، ويشمل الشراء المشترك أيضًا التعامل مع مصير حصة الملكية المشتركة في حالة الوفاة.

من يقوم بتمويل شراء العقار؟

بمجرد حل مسألة الملكية، تظهر مسألة التمويل ويمكن أن يختلف هيكل التمويل وكيفية توزيعه أو يتماشى مع المالك أو المالكين الذين تم تسجيلهم في سجل الأراضي - على سبيل المثال، المشاركة بالتساوي بين شخصين.

في بعض الحالات، وفي حالة الطلاق، قد تصبح الملكية مشكلة، فلا يعني مجرد تسجيل العقار باسم أحدهما أو الآخر، أو ملكية مشتركة للزوجين، أن العقار سيعود تلقائيًا إلى مالكه، في حالة الطلاق، وعليه من المهم إيلاء اهتمام خاص للأموال المستثمرة في العقار.

إذا كانت الأموال تأتي من هبة أو ميراث، أو كانت مملوكة للزوجين قبل زواجهما، فيجب الاحتفاظ بإثبات الملكية، إذا لم يكن بالإمكان إثبات أن الأموال هي جزء من الممتلكات الخاصة للزوج، فسيتم تطبيق الافتراض لصالح مجتمع المقتنيات.

كيف يتم تمويل شراء العقار؟

الطريقة الأكثر شيوعًا للقيام بشراء عقار هي الحصول على قرض عقاري، وهنا أيضًا، من المهم معالجة العديد من الأسئلة مسبقًا خاصة فيما يتعلق بالفائدة ومدة السداد.

ما هي الآثار الضريبية لشراء عقار؟

في سويسرا كمثال، يخضع أصحاب العقارات للضريبة - من خلال ضريبة الدخل - على القيمة الإيجارية لممتلكاتهم.

يتوافق هذا المبلغ مع الإيجار الافتراضي الذي يمكن الحصول عليه من تأجير العقار.

ومع ذلك، إذا كان هناك دين على العقار، فيمكن بشكل عام خصم فائدة الرهن العقاري، وتكلفة صيانة الممتلكات معفاة من الضرائب.