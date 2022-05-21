خبير: القطاع العقاري في مصر سيكون مصدرا لجلب العملات الأجنبية

قال المهندس أحمد سالم الخبير العقاري، إن السوق العقارية المصرية أصبحت الآن أقوى المشاريع الاستثمارية، بخاصة وأنها تعمل على أرض الواقع وليس مجرد تخطيطات فقط.

السوق العقارية المصرية أصبحت الآن أقوى المشاريع الاستثمارية

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«لوطن»، أن القطاع العقاري سيكون مصدرا لجلب العملات الأجنبية بسبب تصدير العقار، خاصة وأن القطاع العقاري المصري أصبح متواجد في المعارض العربية خاصة بعد فترة فيروس كورونا، التي بدأت الحياه تعود إلى طبيعتها نوعا ما، وكذلك بدأنا مدنا جديدة وبنية تحتية جديدة في الكثير من المناطق في المحافظات المختلفة، وهو ما ساهم في زيادة الإقبال على القارات في المنطقة.

السوق تحتاج إلى ممثل لشركات تطوير العقارات

وأشار إلى أن سوق العقار المصرية تحتاج إلى ممثل لشركات تطوير العقارات، يعلم ماذا يعني التصدير العقاري وكذلك الانتهاء سريعا من المشروعات وليس انتظار العملاء لمدة طويلة تصل لعدة سنوات، بخاصة وأن المصريين في الخارج والعربي الراغبين في الاستثمار يرغبون في استلام للوحدات بشكل سريع وليس أوقات طويلة، خاصة وأنهم يتقدمون للاستثمار في المشاريع التجارية والفندقية واستلامها بشكل سريع.

قرار الدولة بالانتهاء من 30% من المشروع قبل طرحه

وأوضح أن قرار الدولة بالانتهاء من 30% من المشروع قبل طرحه ساهم بشكل كبير في حل هذه الأزمة وكذلك المبادرات للمواطنين في مصر للتسهيل في شراء الوحدات السكنية.

رخص البناء من الشركات

وطالب سالم بأنه على من لا يحصل على رخص البناء من الشركات عدم المشاركة في معارض ومؤتمرات القطاع العقاري، سواء في مصر أو من خارجها.