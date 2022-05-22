300 جنيه تكلفة خدمة العملية الجراحية داخل «التأمين الصحي الشامل»

ارتفعت عدد الخدمات العلاجية التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى أكثر من 3 آلاف خدمة طبية، منذ إطلاق المنظومة في يناير 2018 في محافظة بورسعيد، ثم الأقصر، وتدعم الدولة إجراء العمليات الجراحية داخل المنظومة، إلى أقل حد ممكن، إذ أن تكلفة إجراء العملية الجراحية مها كانت دقتها، لا تزيد عن الـ300 جنيه، بل ويزيد الدعم إلى حد علاج المستفيدين على نفقة الدولة خارج البلاد إذ استدعي الأمر ذلك.

ووفقاً للموقع الإلكتروني لمنظومة التأمين الصحي الشامل على الإنترنت، تسعى الحكومة إلى تقليص مدة تطبيق المنظومة لتشمل كل المحافظات إلى أقل من 10 سنوات بدلاً من 15 عاما، وفق الخطة المعدة لذلك، بعد تكليفات رئاسية رغم الأزمة المالية الاقتصادية التي تضرب العالم منذ نشوب الحرب «الروسية- الأوكرانية» في فبراير الماضي، التي طالت تداعياتها السلبية مصر.

مشروع قانون «التطبيب عن بعد»

كما تسعى الحكومة، إلى تطوير أداء الخدمات وجودتها، إذ تدرس إضافة حزمة أخرى من الخدمات، منها متابعة المستفيد المريض عن، بعد أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون جديد بمسمى «التطبيب عن بعد» إلى مجلس النواب المصري، تمهيداً للمناقشة والموافقة ثم التطبيق.

إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأطلقت الدولة ممثلة في وزارة المالية، منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم رعاية صحية فائقة الجودة وفقا للمقاييس الدولية والمعايير العالمية، وفقا للقانون رقم 2 لسنة 2018، لتبدأ التطبيق الفعلي بمحافظة بورسعيد في 11 يناير 2018، ثم بدأت التطبيق في وقت لاحق في محافظة الأقصر.

وتستعد منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة لوزارة المالية، لتطبيق المنظومة في محافظة الإسماعيلية بشكل رسمي، بعد نجاح التشغيل التجريبي، ثم تسعى لبدء التنفيذ في باقي محافظات المرحلة الأولى، التي تضم مرسى مطروح والبحر الأحمر وقنا وجنوب سيناء وأسوان والسويس.