شركة ألمانية: 40٪ من الأسر البريطانية قد تشكو ظاهرة «فقر الوقود»

حذر مايكل لويس مدير الفرع البريطاني لشركة «E.ON UK» الألمانية من إمكانية معاناة نحو 40% من الأسر البريطانية في الحصول على الوقود، مشيرًا إلى أنَّ هذه الأسر قد تواجه ظاهرة ما يسمى «فقر الوقود» بحلول شهر أكتوبر المقبل، بحسب ما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

وقال «لويس» إنَّه يرى أنَّ الكثير من الناس يواجهون فقر الوقود، لافتًا إلى أنَّ هذا الأمر يعني أنهم ينفقون أكثر من 10% من دخلهم المتاح على الطاقة.

وأضاف مدير الفرع البريطاني للشركة الألمانية، أنَّه وفقًا للنموذج التي تتبعه الشركة فإن عدد الأسر التي تواجه ظاهرة «فقر الوقود» ارتفع إلى 20%، مشيرًا إلى أنَّ هذا العدد مرشح لزيادة تصل إلى 40% بحلول شهر أكتوبر إذا لم تتدخل الحكومة لحل هذه الأزمة.

زيادة التضخم وارتفاع الأسعار

وشهدت أسعار الوقود في العالم زيادة كبيرة في الأسعار، نتيجة ارتفاع نسب التضخم، التي جاءت على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وما تبعها من قيام دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية من فرض عقوبات مالية واقتصادية على موسكو، وهو ما ردت عليه روسيا بمرسوم رئاسي في إبريل الماضي، يقضي بأن مستحقات الغاز يجب دفعها باستخدام العملة الوطنية الروبل بديلًا للدولار واليورو.

ارتفاع الأسعار بنسبة 50%

وفي الأول من أبريل الماضي، مع ارتفاع أسعار الغاز العالمية، تم رفع سقف أسعار الكهرباء في بريطانيا، تلاها بعد ذلك ارتفاع متوسط ​​فاتورة الكهرباء والغاز للأسرة في بريطانيا بنسبة بلغت والغاز بنسبة 54% أي ارتفاع ما يعادل قيمته المالية من1277 جنيه إسترليني إلى 1971 جنيه إسترليني سنويًا.

أما بحلول شهر أكتوبر، فإنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بالفعل ويتراوح بين 2750 و3000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 3430 - 3750 دولارًا، وهو يعد رقمًا قياسيًا.