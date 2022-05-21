كيف أثر التضخم وكورونا على المدخرات الشخصية للأمريكيين؟

أثرت الأزمة الاقتصادية المستمرة لوباء Covid-19 بجانب معدلات التضخم المرتفعة على المدخرات الشخصية للأمريكيين، في الوقت الذي تسجل فيه معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية مستويات لم تشهدها منذ أكثر من 40 عامًا.

​المدخرات الشخصية تنخفض بنسبة 15٪

وانخفض متوسط ​ المدخرات الشخصية بنسبة 15٪ من 73.100 ألف دولار في عام 2021 إلى 62.086 ألف دولار في عام 2022، وفقًا لدراسة التخطيط والتقدم الأخيرة لشركة Northwestern Mutual لعام 2022.

ويقول 60٪ من البالغين في الولايات المتحدة إن الوباء كان «مدمرًا للغاية» لأموالهم.

وأجريت الدراسة السنوية بواسطة The Harris Poll بين 8 و17 فبراير من هذا العام، مع بيانات مأخوذة من ردود 2381 من البالغين الأمريكيين، وفقاً لـ«CNBC».

ارتفاع التضخم وزيادة إنفاق الأشخاص

,قال كريستيان ميتشل، كبير مسؤولي العملاء بشركة Northwestern Mutual، في بيان صحفي: «يمكن أن تكون هناك عدة عوامل تساهم في انخفاض المدخرات عن العام الماضي، بدءً من ارتفاع التضخم إلى زيادة إنفاق الأشخاص مع استئنافهم بعض الإحساس بالحياة الطبيعية في حياتهم».

التكيف مع الظروف الجديدة

على الرغم من تأثير كورونا على الموارد المالية للمشاركين قال 48٪ إنهم تمكنوا من التكيف مع ظروفهم الجديدة، ما يقرب من ثلاثة أرباعهم يقولون إنهم تبنوا أيضًا عادات مالية أفضل بسبب ذلك.

العادات المالية الصحية

ومن بين العادات المالية الصحية التي اختارها المستجيبون هي إنفاق أموال أقل على تكاليف المعيشة، ومعالجة الديون وزيادة الاستثمارات في الواقع، وقال 17٪ من المجيبين إنهم الآن يعيدون النظر بانتظام في خططهم المالية، بينما قال 14٪ إنهم زادوا مدخراتهم ومساهماتهم التقاعدية، وقال 69٪ آخرون إنهم يخططون للحفاظ على معدلات ادخارهم الحالية.