أحمد كمال يكشف حقيقة اعتزال الفنانة عبلة كامل: «دا قرار يخصها لوحدها»

كشف الفنان أحمد كمال، طليق عبلة كامل، حقيقة الأخبار التي ترددت صباح اليوم، عن اعتزال الفنانة وابتعادها عن عالم الفن، وهي شائعة تتردد بقوة خلال الفترة الأخيرة بسبب غيابها عن الساحة الفنية.

وقال أحمد كمال في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الأخبار ليس لها أي أساس من الصحة ولا يعلم من أين تأتي مثل هذه الأخبار.

حقيقة اعتزال عبلة كامل

وأكد الفنان أحمد كمال أن قرار عودة الفنانة عبلة كامل للمشاركة في أية أعمال فنية قريبًا، أمر يخصها هيا بمفردها، قائلًا: «هي تقرر ترجع امتى ومترجعش امتى دا قرار يخصها هي لوحدها مفيش حد ليه علاقة بيه».

يذكر أن الفنانة عبلة كامل لم تشارك منذ فترة كبيرة في أية أعمال فنية، وهذا هو السبب وراء انتشار شائعات كل فترة حول قرار اعتزالها وابتعادها عن الفن، خاصة أنها لا تخرج بشكل رسمي وواضح توضح حقيقة هذا الأمر.

آخر أعمال عبلة كامل

وكانت آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة عبلة كامل هو مسلسل «سلسال الدم»، والذي شاركت فيه بجانب رياض الخولي وفادية عبد الغني ورانيا فريد شوقي وعلا غانم ومنة فضالي وراندا البحيرى وأميرة هاني وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مجدي صابر وإخراج مصطفى الشال.