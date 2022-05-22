أستاذة بجامعة بنها تفوز بجائزة إينسو أوردز للأبحاث المبتكرة في الهندسة

قدم الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، التهنئة للدكتورة سارة عبدربه، الأستاذ المساعد بقسم النحت والتشكيل المعماري بكلية الفنون التطبيقية، لحصولها على جائزة «إينسو أوردز» الهندية للأبحاث المبتكرة في مجالات الهندسة والعلوم والطب، لهذا العام، وذلك لابتكارها مشروعا بحثيا تم عرضه في إيطاليا عن الفنون والتكنولوجيا أثناء حصولها على منحة تدريبية في إيطاليا لتصبح المؤرخة المصرية والفنانة التشكيلية الوحيدة التي تنال هذه الجائزة الدولية التي تمنحها المؤسسة للعلماء على مستوى العالم.

إنجازات جامعة بنها

وأعرب رئيس جامعة بنها عن سعادته بهذا الإنجاز الذي يضاف إلى رصيد إنجازات جامعة بنها، مشيرا إلى أن الجامعة تزخر بالعديد من شباب العلماء المتميزين في مختلف المجالات العلمية والبحثية.

وأكد الدكتور جمال سوسة أن الجامعة حريصة على خلق بيئة أكاديمية فريدة قادرة على التأثير الإيجابي في طبيعة العملية التعليمية وربط المناهج التعليمية بمتطلبات سوق العمل، بحيث تكون قادرة على حل مشاكل المجتمع، وذلك في ضوء رؤية مصر 2030.

كما قدم الدكتور عبدالمؤمن شمس الدين القرنفيلي، عميد كلية الفنون التطبيقية، التهنئة للدكتورة سارة عبدربه، لفوزها بتلك الجائزة باعتبارها نموذجا رائعا يحتذى به.

أول عمارة افتراضية بالميتافيرس

ومن المقرر أن تتسلم الدكتورة سارة عبدربه جائزتها العالمية في الثامن عشر من يونيو المقبل في مدينة كويمباتور بالهند، حيث شاركت في تصميم أول عمارة افتراضية في العالم بتطبيق «الميتافيرس» أثناء منحتها الدراسية في إيطاليا، وأكدت أن الفنانين والمعماريين الرواد في إيطاليا أجمعوا على أنهم أول مرة يسمعون عن مشروعها البحثي المبتكر.

وتعد الدكتورة سارة الفنانة المصرية الوحيدة التي صممت لأول عمارة افتراضية في العالم بتطبيق «الميتافيرس» الذي ابتكرته شركة مايكروسوفت الأمريكية، كما فازت بجائزة كبرى فريدة أهدتها لها السفارة الإيطالية بمصر، بالتعاون مع مؤسسة التنمية المستدامة بروما، في منحة دراسية وتدريبية، وقامت بعمل بحث في أقدم جامعة إيطالية في تاريخ الفن المعاصر والتكنولوجيا، بصفتها مؤرخة الفن الوحيدة من مصر.

كما تعد أول فنانة تؤرخ لعالم الميتافيرس الافتراضي مع أعمال الفنانين والمعماريين عندما كانت تلقي محاضرات في إيطاليا، وتضمن مشروعها البحثي أكثر من 10 دول على مستوى العالم، يشارك فيه أشهر الفنانين العالميين في مجال الفنون والتكنولوجيا.