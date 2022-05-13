رئيس جامعة بنها يستقبل الطلاب الفائزين بمنح تدريبية بجامعة لويفيل

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها طلاب جامعة بنها الفائزين بمنحة تدريبية لمدة 3 أشهر بجامعة لويفيل بولاية كنتاكي بالولايات المتحدة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين جامعة بنها، وجامعة لويفيل الأمريكية، وجامعة العلمين الأهلية.

جاء ذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود مغربي المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مهران النجار مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتور أحمد يوسف مدير وحدة الوافدين بالجامعة.

تعاون مع الجامعات العالمية

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس الجامعة على أن الجامعة حريصة على التعاون الدائم مع الجامعات العالمية المتميزة، وتكوين شراكات معها، في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح على العالم، مشيرًا إلى أن جامعة لويفيل تتمتع بترتيب متقدم على مستوى العالم وتُعد من الجامعات الريادية في الولايات المتحدة الأمريكية في البحث العلمي.

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي أن هذه المنحة تأتي في ضوء التعاون المشترك بين الجانب الأمريكى ومجموعة من أعرق الجامعات المصرية تضم تحالف مكون من 5 جامعات مصرية حكومية هي الإسكندرية والمنصورة وحلوان وأسيوط وبنها مع جامعة العلمين، من أجل إنشاء برامج دراسية مزدوجة في علوم الحاسب والهندسة الحيوية.

استكمال الدراسة بالولايات المتحدة

وأضاف الدكتور تامر سمير أن برامج الدراسة من خلال هذه الاتفاقية تتيح للطلاب الدارسين إتمام أول عامين من الدراسة في مصر ثم السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال الدراسة، مشيرًا إلى إمكانية أن يختار الطالب بعد انتهاء السنتين أن يتم تحويله إلى جامعة العلمين لاستكمال الدراسة على أن يحصل في النهاية على الشهادة من جامعة لويفيل.

قال الدكتور مهران النجار إنه تم اختيار الطلاب بعد عمل مقابلة شخصية لتحديد مستواهم في اللغة الإنجليزية وكذلك حسب التقدير التراكمي للسنوات السابقة لهم.