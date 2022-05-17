افتتاح معرض «حكايات تزجة» لطلاب الفنون التطبيقية في جامعة بنها

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب معرض «حكايات تزجة»، والذي نظمته كلية الفنون التطبيقية بحضور الدكتورعبدالمؤمن شمس القرنفيلي عميد الكلية، والدكتور سيد الملقي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد العوامي رئيس قسم المنتجات المعدنية والحلي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

المنتجات المعدنية والحلي

واستمع نائب رئيس جامعة بنها ومرافقوه إلى شرح من الدكتورة نهلة حسن مدرس قسم المنتجات المعدنية والحلي، ومجموعة من الطلاب عن فكرة المعرض، والذي ضم مجموعة متنوعة ومتكاملة من أعمال الفرقة الثانية بقسم المنتجات المعدنية والحلي، والتي ضمت حوالي 200 قطعة حلي تنوعت بين «قلادات – أساور – خواتم – حلقان»، وذلك بمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

دعم وتشجيع الطلاب

وقال الدكتور تامر سمير خلال الافتتاح، إن جامعة بنها حريصة على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث للإطلاع على كل ما هو جديد في مجالاتهم.

المشاركة في برلمان شباب الجامعات

في سياق آخر، شاركت جامعة بنها في فعاليات الملتقى الأول لمسؤولي برلمان شباب الجامعات، والذي أقيم تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية، وطارق حربي مدير إدارة الأسر والمبادرات، ومصطفى هاني سند مسؤول برلمان الشباب، والطالب عبدالله البتة رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وقال الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، إن الجامعة كانت حريصة على المشاركة في الملتقي الأول لمسؤولي برلمان شباب الجامعات على مستوى الجامعات المصرية، تماشيًا مع اهتمامات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد الكوادر الشبابية القادرة على تقلد المناصب القيادية والتنفيذية، وأن يكون لهم دور محوري في المشاركة بالعديد من الأحداث والفعاليات والمناسبات الكبرى.

يذكر أن المُلتقي شارك فيه 33 جامعة، واستهدف شرح كيفية وضع القواعد والآليات المنظمة لبرلمان شباب الجامعات والتدريب علي كيفية التسويق للبرلمان داخل الجامعات المصرية، بالإضافة الى نشر الوعي بأهمية العمل البرلماني بين الشباب وتجسيد فكرة تأهيل مسئولي برلمان شباب الجامعات، لإعداد كوادر شبابية للمشاركة في الحياة السياسية، ليكونوا نواب في المستقبل من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الحياة السياسية.