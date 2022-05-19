جامعة بنها تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

أكد الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، والمقرر انطلاقها خلال شهر مايو الجاري وفقا للخريطة الزمنية التي حددها المجلس الأعلى للجامعات، حيث تم رفع حالة الطوارئ في جميع قطاعات الجامعة والكليات استعدادا لأعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس جامعة بنها لمناقشة استعدادات الجامعة للامتحانات، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من قيادات الجامعة والمسؤولين.

سير أعمال امتحانات جامعة بنها

وقال الدكتور جمال سوسة، إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب، مشيرا إلى أنه جاري إعلان جداول الامتحانات والعمل على تجهيز اللجان والقاعات، وتوفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

ووجه رئيس الجامعة بضرورة متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين المشاركين في أعمال الامتحانات، مؤكدا على أهمية النظافة والتهوية الجيدة داخل اللجان، وتكليف أفراد الدفاع المدني بالإدارة العامة للأمن الإداري بفحص وصيانة والتأكد من سلامة طفايات الحريق ومتابعة اشتراطات الحماية المدنية داخل القاعات.

إعداد جداول الامتحانات

من جانبه، أضاف الدكتور ناصر الجيزاوي، أنه تم الانتهاء من إعداد جداول امتحانات الدراسات العليا في الكليات وتجهيز القاعات والمدرجات واللجان لأداء الامتحانات، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق حملة للتطعيمات داخل كليات الجامعة بالعيادات الطبية لأخذ الجرعات سواء الجرعة الأولى أو الثانية أو الجرعة التنشيطية، وذلك بالتعاون مع مديرية الصحة بالقليوبية.

وأوضح الدكتور تامر سمير أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تكفل سلامة الطلاب وتوفير سبل الراحة لهم سواء داخل الكليات أوالمدن الجامعية، بالإضافة إلى التأكيد على حضور الملاحظين وأعضاء هيئة التدريس أثناء سير الامتحانات، وكذلك رفع حالة الطوارئ في الإدارة الطبية والعيادات داخل الكليات والتأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية وتوفير الأدوية والإسعافات الأولية لمواجهة أي حالات طارئة خلال الامتحانات.