السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بالسجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد مصطفى، وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم وضياء دهيس، وأمانة سر صلاح تمام.

أحداث الواقعة تعود إلى يونيو 2021

وتعود أحداث الواقعة إلى شهر يونيو من العام الماضي 2021 بدائرة قسم جرجا بمحافظة سوهاج، عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الصعيد ومركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، تفيد قيام أحد الأشخاص بتجارة المواد المخدرة بدائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل بحث للتأكد من المعلومات، وتم التأكد منها ليتم استذان النيابة وضبط المتهم وبحوزته جوهر مخدر الحشيش والهيروين.

ضبط المتهم وبحوزته حشيش وهيروين

ووجهت نيابة سوهاج العامة المدعو «أ. م»، 45 عاما، عامل بمخبز، تهمة إحراز جوهرين مخدرين «الهيروين والحشيش» بقصد الإتجار، وتم التحفظ على المضبوطات بحوزته، وإحالة القضية لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.