600 طالب وطالبة أدوا امتحانات دبلوم الخط العربي في سوهاج اليوم

أكد الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، انتظام أعمال امتحانات الخط العربي والتخصص في التذهيب، والتي تعقد في 9 لجان على مستوى المحافظة، ويؤديها 600 طالب وطالبة، مؤكدا على التزام وزارة التربية والتعليم بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا المستجد.

انعقاد امتحانات الدبلوم الفني في 143 لجنة

وقال وكيل «تعليم سوهاج»، إن أعمال الامتحانات العملية للدبلومات الفنية انتظمت في 143 لجنة موزعة على 11 إدارة تعليمية، دون وجود أي شكاوى.

وأضاف أن الامتحانات التحريرية ستبدأ للدبلومات الفنية يوم السبت القادم الموافق 28 مايو، وتنتهي يوم الخميس 9 يونيو القادم، وذلك في الدبلوم الفني الصناعي والفني الزراعي والفني التجاري والفني الفندقي، موضحا استعداد الوزارة التام لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتنتهي الامتحانات العملي للدبلومات الفنية المختلفة بمحافظة سوهاج يوم الخميس المقبل.

انتهاء امتحانات الأول الثانوي الخميس المقبل

وأوضح وكيل تعليم سوهاج، أنه تابع أداء امتحانات التيرم الثاني للصف الأول الثانوي إلكترونيا على منصة الوزارة، وقد بلغت نسبة الطلاب الذين تمكنوا من أداء الامتحانات إلكترونيا حتى الآن بمحافظة سوهاج 99.9%، على أن يُنهي الطلاب امتحانات الصف الأول الثانوي يوم الخميس القادم الموافق 26 مايو الجاري.