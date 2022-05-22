القبض على 3 مستريحين في سوهاج وأسوان والإسكندرية.. جمعوا ملايين الجنيهات

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 مستريحين جدد في أسوان وسوهاج والإسكندرية، استخدموا حيلا إجرامية في النصب على الأهالي للاستيلاء على أموالهم؛ بحجة استثمارها في مجال تجارة الأغذية والفاكهة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني، بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة كوم أمبو بأسوان، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، من خلال قيام أحدهما بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تابعة لإحدى شركات المواد الغذائية وادعائه بالعمل في تلك الشركة.

كارنيهات مزورة

وأضاف أحد المتهمين أنه يستطيع توريد كميات من المواد الغذائية بأسعار مخفضة من تلك الشركة، وفي سبيله لذلك أوقع عدد كبير من ضحاياه وقام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم، وإمعانًا في إقناعهم قام باستخراج كارنيهات مزورة لهم تحمل أسماءهم منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، وقام بتحصيل ثمن تلك الكارنيهات منهم بمبالغ كبيرة واقتسامها والمتهم الآخر.

القبض على رجل أعمال «مستريح» بالإسكندرية

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على صاحب شركة مقاولات في الاسكندرية؛ لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين؛ بزعم توظيف أموالهم في مجال العقارات، واستولى منهم على 17 مليون جنيه ورفض ردها أو دفع الفوائد المتفق عليها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام «صاحب شركة للمقاولات والاستيراد والتصدير، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية»، بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين؛ بزعم توظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري مقابل حصولهم على أرباح شهرية من أصل المبالغ المودعة لديه، مما مكنه من الاستيلاء على 17 مليون جنيه وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مستريح آخر في سوهاج؛ لقيامه بالنصب على الأهالي مقابل توظيف أموالهم.