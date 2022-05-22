أستاذ علم الفيروسات: معدل انتشار جدري القرود محدود وبطيء

قال الدكتور أيمن الشبيني، أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إنه تم اكتشاف فيروس جدري القرود لأول مرة والتعرف عليه بعدما ظهر ما بين حيوانات المعامل في عام 1959، فيما تم اكتشاف أول حالة بين البشر في جمهورية الكونغو الديمقراطية عام 1970، لافتا إلى أن المصابين جاء متزايدا بين فئة الشباب.

الشبيني: منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى اجتماع طارئ بسببه

وأضاف «الشبيني»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن منظمة الصحة العالمية قد دعت إلى اجتماع طارئ بسبب اكتشاف المرض في أوروبا بشكل كبير، «هذا الفيروس معدل انتشاره بطيء جدا مقارنة بالكورونا حتى تلك اللحظة، ومعدله من 1 لكل 50 شخصا».

واستطرد: «أعراض الفيروس نسبيا ضعيفة والطبيعي أنه في خلال 5 أسابيع الجسم بيتغلب عليه ذاتيا، ومعدل الاصابات والتدهور في الحالة بيعود لجهاز المناعة ومدى قدرته في التغلب على الفيروس، وما زال حتى تلك اللحظة معدل انتشاره محدود، والفيروس قد ظهر منذ عام 1970 ويحدث في أحداث فردية محدوده».

وأوضح أن الفيروس كان دائما ما ينتشر في مناطق وسط وغرب أفريقيا فقط، وكانت نسب حدوثه خارج تلك المناطق ضعيفة ومحصورة في الحالات التي سافرت إلى تلك البلدان، «نسبة كبيرة من المصابين من فئة الذكور مثليي الجنس».

وتابع: «بينتقل الفيروس بالرذاذ أو التواصل الجنسي غير السليم، والمرض معدل انتشاره مش زي كورونا، والفيروس بيصيب الجلد وأجزاء أخرى، ومعدل انتشاره بالرذاذ الخارج من الإنسان أقل بكثير من كورونا».