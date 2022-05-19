أستاذ فيروسات: نعيش بداية نهاية جائحة كورونا.. و«أوميكرون» هدية ربانية

قال الدكتور أيمن الشبيني أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل، إنّ عدد إصابات فيروس كورونا على مستوى العالم انخفضت بشكل كبير جدا، وكان هذا الأمر أحد السيناريوهات المتوقعة من قبل العلماء والمتخصصين في مجال الفيروسات، مشددًا على أن استجابة الدولة المصرية والتعامل مع الوضع من خلال توفير جميع اللقاحات كانت سريعة جدا.

وأضاف «الشبيني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج 8 الصبح على قناة «dmc»، أنّ متحور أوميكرون كان هدية ربانية للعالم كله، لأن أعراضه ضعيفة جدا مقارنة بمتحور دلتا، وكان معدل الانتشار سريع جدا، ما ساهم في توليد مناعة القطيع، ما ترتب عليه الحد من انتشاره.

بداية النهاية

وتابع أستاذ علم الفيروسات بجامعة زويل: «نعيش بداية نهاية كورونا بشكل كبير جدا على مستوى العالم»، لافتًا إلى أنّ أي انتشار وبائي عالمي يحث الدول على التكاتف والتعاون لتطبيق منظومة صحية متكاملة، تشمل عوامل كثيرة، منها النظافة الشخصية وتعيير الموروثات الصحية ومدى استعدادات الدول لتطوير اللقاحات وتوفير الأدوية.

جهود الدولة المصرية

وأكد، أن التطور لا يجب أن ينتهي بانحسار انتشار كورونا، ولكن يتم من خلال مواكبة الوبائيات باستعدادات وتكليفات طبية وعلمية، مردفًا، أن تعامل مصر مع الوباء هو النموذج الذي تتمنى منظمة الصحة العالمية تطبيقه، فقد دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية جهود إنتاج اللقاحات في مصر، وأرشدت وزارة الصحة المواطنين بشكل كبير تجاه الحملات العلاجية المختلفة والحصول على اللقاحات.