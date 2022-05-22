ناشطة بحقوق الإنسان في أمريكا: «فخورة بموافقة أهلي على بتر قدمي في الصغر»

قالت مارينا نخلة، ناشطة في الدفاع عن حقوق متحدي الإعاقة بأمريكا، إنها ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية لأبوين مصريين، لافتة إلى أنها بعد ولادتها، أخبر الطبيب والديها بأنها غير متكاملة الأطراف، وتحتاج للخضوع لعدد من العمليات: «أهلي مكانوش يعرفوا عن الإعاقة كتير، والدكاترة قالولهم لازم يقطعوا رجلي، أو يسيبها، بس لازم أقعد على كرسي متحرك».

نخلة: لو مختاروش بتر القدم كانت حياتي هتبقى صعبة

أضافت «نخلة»، خلال مداخلة لها عبر «زووم» ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن والديها توترا كثيرا جراء استشارة الأطباء حول حالتها الصحية، «عملت العملية وقطعوا رجلي وأنا عندي 14 شهر، ولبست جهاز وأنا عندي سنتين، وفخورة إن ماما وبابا اختاروا الخيار ده، لأنهم لو مش اختاروه كانت حياتي هتبقى صعبة».

واستطردت: «نشاطي في حقوق متحدي الإعاقة بدأ بالكتابة في المجلات والصحف، ثم انتقلت تدريجيا للفعاليات والمؤتمرات الكبرى، وبعد 18 سنة، دخلت مستشفى كبير ولاقوني بحب اتكلم وأتعرف على الناس، وبدأوا يسفروني اجتماعات مع ناس تانية زيي، ومن هنا بقيت بساعد الناس لأني كنت عارفة أن الحالة بتاعتي بسيطة مش كبيرة».

أساعد أصحاب الإعاقات بالولايات المتحدة

وأوضحت أنها تشارك حاليا في مجال مساعدة ذوى الهمم من أصحاب الإعاقات بالولايات المتحدة الأمريكية، لافته إلى أنها شاركت في أحد عروض الأزياء للسيدات، «كان جميل جدا لأننا بنأكد أن الجمال من الداخل، وليس من الخارج فقط».

وتابعت: «أشارك في مساعدة الأشخاص الذين يتعرضون لإعاقات مماثلة لي، كي يستطيعوا أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي».