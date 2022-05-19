رئيس «الجمعيات الأهلية»: الحوار ينعش الحياة السياسية و«استراتيجية حقوق الإنسان» على رأس أجندة الجلسات

ثمّن طلعت عبدالقوى، عضو مجلس النواب والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى، مشيراً إلى أن «التحالف»، أعلن مشاركته فى الحوار، استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكداً أن الحوار الوطنى يرسم ملامح خارطة الطريق لمجابهة كافة التحديات الراهنة التى تواجه البلاد، سواء كانت السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأضاف فى حواره لـ«الوطن» أن الحياة السياسية فى أى دولة تحتاج إلى تضامن القوى السياسية للتفاوض فيما بينها من أجل التوصل إلى الحلول المرضية للأطراف كافة.

دعوة الرئيس مسار طبيعى لتحقيق أهداف الدولة المنشودة ودعم المواطن وحقوق المواطنة

كيف استقبلت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإجراء حوار وطنى؟

- هذه دعوة مهمة جداً، خاصة أن الرئيس السيسى أكد فى دعوته للحوار الوطنى ضرورة أن تشمل كافة أطياف المجتمع وتوجهاته السياسية، لضمان مشاركة جميع القوى الوطنية والشبابية والحزبية من أجل إيجاد رؤية مشتركة، يتوافق عليها الجميع وخاصة ونحن على مشارف الجمهورية الجديدة، ‏فكان لا بد من وجود حوار يشمل كل أطياف المجتمع، بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات وطموحات القيادة الوطنية والقوى السياسية وأطياف الشعب.

ما أهمية الحوار فى رأيك؟

- ‏تتمثل أهمية الحوار فى الوقت الحالى فى خلق روح من التوافق ‏بين جميع ‏طوائف المجتمع المصرى، ‏حول رؤية مستقبلية للدولة المصرية، إذ يعتبر الحوار بين فصائل المجتمع أداة تحقيق المصلحة العليا للمواطن والدولة، فهو يشارك فى التصدى للمشكلات التى تعرقل سبيل النهضة فى الدولة المصرية، كما أنه يمثل الصورة الجيدة التى تعكس الترابط بين أفراد الدولة الواحدة، ومدى التعاون المشترك فى المجالات كافة، ومن ثم بلوغ المصلحة العامة، وجنى ثمار التعاون المشترك بين المسئولين ومثقفى الدولة المصرية.

ما أبرز القضايا التى يجب طرحها على أجندة الحوار لضمان نجاحه؟

- هناك أجندة مقترحة تخص الحريات والتنمية الاقتصادية ‏والتنمية الاجتماعية، ‏إضافة إلى التشريعات وتنفيذ الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان، ‏وبعض القضايا الأخرى، مثل الزيادة السكانية ‏والقضايا الخاصة بالتعامل الخارجى مع دول العالم، ‏مثل سد النهضة، ‏ فضلاً عن طرح رؤية النهوض بالوطن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وكيفية تخفيف الأعباء المعيشية على المواطن المصرى فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

‏هل هناك مقترحات سيتم طرحها على لجنة الحوار الوطنى؟

- حتى الآن لم تحسم المقترحات بشكل واضح، سنتوصل إليها عقب الانتهاء من عقد اجتماعات التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى والاتفاق عليها، من خلال بدء العمل على وضع رؤية خاصة على كافة المحاور والملفات المتعلقة بالحوار لفتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا المصيرية التى تهدف لإقامة جمهورية جديدة بمشاركة فئات المجتمع المصرى كافة.

هل سيتم طرح ملف التعديلات التشريعية؟

- أبرز القوانين التشريعية التى سيتم طرحها حتى الآن تنظيم العمل الأهلى والذى بالتأكيد سيتم التطرق إليه، ‏وخاصة بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى اعتبار عام 2022 عاماً للجمعيات الأهلية، وعقد لقاء موسع ضم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعدداً من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلى، والذى تم الاتفاق فيه على بروتوكول تعاونى لإنشاء التحالف الوطنى للتعاون الأهلى.

ما ضمانات نجاح الحوار الوطنى؟

- ينجح الحوار من خلال مشاركة الأشخاص المحايدين من كبار أساتذة الجامعات والأكاديمية الوطنية، ‏والعمل على إدارة الحوار بشكل يتيح إعطاء الفرصة أمام كافة الأطياف المشاركة من أجل بلورة ‏ما توصل إليه الحوار وعرضه على القوى السياسية، من خلال عقد حوار جاد وفعال يتفق مع تطلعات القوى السياسية فى بناء الجمهورية الجديدة التى تتسع لتنوع الآراء، وإضاعة الفرصة على المتربصين بالوطن، ممن يستهدفون تمزيقه والعبث بمقدراته.

هل يسهم الحوار الوطنى فى تعزيز وتطوير العمل الأهلى والمجتمعى؟

- ‏بالطبع، وليس العمل الأهلى والتنموى والمجتمعى فحسب، لكن أيضاً العمل السياسى والاقتصادى، فالحوار ستكون له تأثيرات إيجابية على كل مناحى الحياة، ولا بد أن تشارك الأحزاب السياسية كافة ‏فى الحضور كونهم يعبرون عن النظام السياسى المصرى القائم على التعددية الحزبية، لذا يجب مشاركة الأحزاب السياسية ‏بمختلف أيديولوجيتها ‏فى الحوار باعتبارها الصوت المعبر عن التعددية وأطياف المجتمع المصرى، فهى دعوة لكافة ممثلى المجتمع المصرى بجميع فئاته ومؤسساته للمشاركة بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل كافة أطياف المجتمع فى الحوار المجتمعى، وكذا تحقيق الزخم الحقيقى والمصداقية وتدشين مرحلة جديدة فى المسار السياسى للدولة المصرية.

طلعت عبدالقوى: حرص القيادة السياسية على التشاور يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية ‏وتؤمن بالتعددية

ما الرسائل الأولى التى يحملها الحوار الوطنى فى رأيك؟

- من خلاله يناقش المجتمع مشكلاته وقضاياه بنفسه، فالمجتمع هو مَن يتناقش ويتحاور فى تحديد مستقبله، ‏وهذا ما يؤكد أننا دولة حرية قائمة على نظام حر يستند على ‏التشاور، مع إتاحة المساحة للاختلاف بين وجهات النظر ‏والتفاهم فى القضايا القومية والتشاور فيها، فالقيادة السياسية حريصة على التشاور، وأخذ رأى المجتمع، ما ‏يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية ‏تؤمن بالتعددية والمواطنة ‏مثلما نص الدستور المصرى، فمن خلال الحوار الوطنى يتم طرح القضايا والمشكلات التى تواجه المواطن العادى والجماعات وكافة فصائل الدولة، لتبادل وجهات النظر المختلفة من أجل التوصل إلى رأى موحد صحيح، يدعم مصالح الوطن والمواطن مع تنحية كافة المصالح الحزبية والشخصية الفردية.

كيف يخدم الحوار الوطنى المواطن والدولة المصرية؟

- ‏الحوار الوطنى يخدم الدولة، ‏فأية دولة قائمة على مواطنيها ‏وأى هدف أو شىء يخدم الدولة بالتبعية يخدم مواطنيها، فضلاً عن أن أى شىء يعطى إيجابيات للمواطن تنصب على مصلحة الدولة المصرية، لذا يعد الحوار الوطنى أمراً مهماً وضرورياً لتحقيق أهداف الدولة المنشودة ودعم المواطن وحقوق المواطنة.

المشاركة

تلقى الاتحاد العام للجمعيات الأهلية دعوة من الأكاديمية الوطنية من أجل الحوار الوطنى، وبالطبع نحن حريصون على المشاركة بفاعلية، ‏ونعمل فى الوقت الحالى على تشكيل القوائم من أجل إعداد المقترحات التى سيتم مناقشتها على مائدة الحوار الوطنى.