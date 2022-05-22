ضبط 3 أطنان و300 كيلو ملح سياحات فاسد في مطوبس بكفر الشيخ

تمكنت حملة مشتركة من مديرية التموين، ومجلس مدينة مطوبس بكفر الشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين، من ضبط 66 شيكارة ملح سياحات محظور استخدامه، زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي 3300 كجم.

ووفق بيان مديرية التموين فإن ملح السياحات المضبوط كان معبأ في شكائر سكر أبيض بأحد المخازن، ومعدة لتسويقها وبيعها بالأسواق، وتحرر محضر رقم 7164 لسنة 2022 جنح مطوبس، وجاري العرض على النيابة العامة.

حملات مكثفة للتأكد من انضباط الأسعار

جاء ذلك بإشراف عبدالفتاح حسام الدين، مدير إدارة تموين مطوبس، وأسامة لبيب، وعز علام مفتشي تموين مطوبس، وراشد درويش، سكرتير عام المركز والمدينة، وإيمان النحراوي، نائب رئيس المركز، وهنداوي حسام الدين، مفتش اللحوم والأغذية بإدارة مطوبس البيطرية.

وتشن الإدارات التموينية بالاشتراك مع الوحدات المحلية، حملات مكثفة على المحلات والمخابز بكفر الشيخ، للتأكد من انضباط الأسعار وجودة السلع المقدمة للمواطنين، وتحرر محاضر للمخالفين.

حملات على الأسواق للتأكد من توافر السلع

وفي نفس السياق، أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، على أن هناك متابعة لحظية للأسواق للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن، فضلا عن التأكد من انضباط الأسعار وعدم رفعها وعدم استغلال التجار لحاجة المواطنين وبيع السلع باسعار أعلى من معدلاتها الطبيعية.

وأوضح «حبيب»، أن المديرية تشترك مع مباحث التموين لتنفيذ حملات للتحكم في الأسواق ومنع نقل القمح خلال موسم توريد المحصول خارج المحافظة، وأنه يجري ضبط السيارات المحملة بالقمح والتي يحاول البعض بيعه خارج كفر الشيخ.