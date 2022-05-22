صفاء سلطان تشكر شباب غزة بعد إشادتهم بأغنية «فلسطين بلادي»

أشاد شباب غزة، بأغنية «فلسطين بلادي» للفنانة صفاء سلطان، التي أهدتها منذ أيام للشعب الفلسطيني، بعد استشهاد الإعلامية شيرين أبو عاقلة.

ونشرت الفنانة صفاء سلطان عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو لمجموعة شباب من غزة، قاموا بكتابة اسم الأغنية واسم صفاء سلطان بالرمال، على أحد الشواطئ.

صفاء سلطان تشكر الفلسطينيين

وعلقت صفاء سلطان قائلة: «الحقيقة أني وقفت عاجزة أمام كل كلمات الشكر في العالم لأولاد بلدي الفلسطينيين من أهلنا بغزة وعلى شواطئ بحرها الساحر، فخورة فيكم كتير، وكل حب واحترام لكل ذرة تراب فلسطينية، الشكر قليل، يكفيني فخراً أنكم عملتوا شيء خاص أخد مجهود كبير، فرحتوا قلبي يعطيكم ألف عافية الفن رسالة».

وأضافت صفاء: «أنا غنيت ووصلت رسالتي ووصلتني رسالتكم بهاد الفن المميز.. فلسطين بلادنا، وعاصمتها القدس، وستبقى.. كل الاحترام لشباب غزّة الرائعين».

أغنية فلسطين بلادي

وطرحت الفنانة صفاء سلطان منذ أيام، أحدث أغنياتها عبر قناتها على «يوتيوب»، التي تحمل عنوان «فلسطين بلادي».

الأغنية من كلمات الشاعر رامي اليوسف، ألحان طوني سابا، بينما أخرج الكليب، المخرج وائل عز الدين.

ويقول مطلع الأغنية: «فلسطين بلادي عزي وأمجادي شهادة ميلادي وبيتي وعنواني».