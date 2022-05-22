متحدث طالبان عن ظهور المذيعات بالنقاب: فرضنا تغطية الفم والأنف فقط

علق المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد، على ظهور المذيعات في التلفزيون الأفغاني اليوم بالنقاب قائلا إن الحجاب والبرقع «النقاب» جزء من ثقافة بلاده، نافيا أن تكون الحكومة الأفغانية فرضت البرقع على المذيعين، ولكن فقط لارتداء قناع لإخفاء الفم و والأنف والحجاب واجب شرعا.

وبدأت مذيعات ومراسلات في قنوات تلفزيونية في أفغانستان، اليوم، البث على الهواء وغطين وجوههن تماشيا مع أوامر طالبان، وأمس تحدى بعضهم المرسوم وأبقين وجوههن مرئية لكن أصحاب العمل تعرضوا للضغط، وفقا لإحدى المذيعات.

ظهور المذيعات في التلفزيون الأفغاني بالنقاب

وظهرت جميع المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونية الأفغانية، الأحد، مرتديات النقاب، وكشفن فقط عن أعينهن وجباههن، في عدة قنوات مثل «طلوع نيوز» و«شامشاد تي في» و«ون تي في» و«أريانة».

يشار إلى أن حركة طالبان كانت أمرت بطرد جميع العاملات في المؤسسات العامة في حال خرقهن القواعد الجديدة التي فرضت مطلع الشهر الجاري، مفضلين ارتداء البرقع، بعد إلزامهن سابقًا بارتداء الحجاب فقط.

كما وجهت بمعاقبة الرجال العاملين في المناصب العامة، وربما طردهم، إذا لم تلتزم زوجاتهم أو بناتهم بقرار تغطية وجوههم.

كما تحدث ذبيح الله مجاهد في مقابلة خاصة مع قناة العربية حول حقوق المرأة، فقال إن الجامعات مفتوحة لها، والحكومة تعمل على فرض الأمن لتمكين الطالبات من متابعة دراستهن المتقدمة في. المدارس.

طالبان: نعمل على توطيد الأمن

وعلى الصعيد السياسي أكد المتحدث باسم طالبان أن بلاده تعمل على توطيد الأمن والاستقرار في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها وانتهاء الحرب.

وأضاف: أصبحت أفغانستان تعتمد على مواردها الداخلية بعد القضاء على الفساد والرشوة ، داعياً إلى الاعتراف بمصالح الحكومة الحالية ومساعدتها.

وجدد المتحدث باسم طالبان في أفغانستان التزام بلاده بمنع أي تهديد من أفغانستان وخاصة ضد الولايات المتحدة.