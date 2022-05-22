هاني الناظر: جدري القرود لن ينتشر مثل كورونا

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، إن درجات الحرارة المرتفعة تكون أحد الأعراض المصاحبة لجدري القرود ويظهر طفح جلدي في الرأس والصدر والبطن والوجه والأيدي بعد عدة أيام وهو مشابه للجدري المائي.

طرق لتجنب الإصابة بجدري القرود

وأضاف «الناظر»، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء اليوم الأحد، أن التقبيل واستخدام الأدوات الخاصة بالشخص يؤدي إلى انتشار مرض جدري القرود، مبينا أن نفس إجراءات الوقاية من كورونا هي نفس إجراءات الوقاية من جدري القرود وتشمل غسل اليد وعدم السلام بالأيدي دائما أو التقبيل الدائم وكذلك تناول أكثر من شخص في طبق واحد أو كوب واحد، وكذلك تجنب العلاقات الجنسية غير الطبيعية.

ضرورة استخدام المناديل

وأوضح استشاري الأمراض الجلدية، أنه يجب استخدام المناديل للعطس وعدم إلقائها في الشارع ليحمي الشخص نفسه والمجتمع الذي يعيش فيه، لافتا إلى أن الشخص المصاب بجدري القرود الذي يتلقى العلاج يترك الجدري في بعض الحالات أثرا في الجسم وأحيانا لا يحدث هذا الأمر، مشيرا إلى أنه يتوفى سنويا على مستوى العالم 9 ملايين شخص في السنة الواحدة بسبب تلوث الهواء والبيئة، مؤكدا أنه انتشار جدري القرود مثل كورونا أمر غير واقعي.

لا يوجد جدري قرود في مصر

وذكر استشاري الأمراض الجلدية، أنه منذ عدة أيام على تواصل مع أطباء الجلدية من أجل متابعة هذا المرض، لافتا إلى أنه يعمل في مجال الجلدية منذ 40 سنة ولم يرَ حتى الآن حالة جدري قرود واحدة، موضحا أن القوارض والقطط والكلاب تنقل المرض.