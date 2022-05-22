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مستشار الرئيس: جدري القرود قد يتحول لوباء عالمي.. «الاحتمالات موجودة»

كتب:

محمود البدوي
09:36 م | الأحد 22 مايو 2022
الدكتور محمد عوض تاج الدين

الدكتور محمد عوض تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس جدري القرود معدي سواء من مخالطة مباشرة من إنسان لآخر، أو من الحيوانات أو القردة أو حيوانات أخرى إلى الإنسان، «ممكن إنسان يعدي إنسان آخر، عن طريق العدوى بالالتهاب الفيروسي»، موضحًا أن أساليب الوقاية تُعد نفس أساليب الوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، مؤكدًا في الوقت ذاته أن خطورة الإصابة بجدري القرود أقل من كورونا.

يجب التركيز في مداخل الموانئ والمطارات

وأضاف « تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، والذي يُعرض على شاشة «ETC»، أنه يجب التركيز في مداخل الموانئ والمطارات، وتأكيد عدم دخول أي حيوانات مصابة بفيروس جدري القرود، أو عدم دخول أي حيوانات غير مصابة لكن آتية من الأماكن الموبوءة وهذا أمر في غاية الأهمية، مؤكدًا أن نسبة الوفيات من مرض جدري القرود ضئيلة للغاية، ولكنه من المحتمل أن يتحول لوباء عالمي «الاحتمالية موجودة».

الأعداد الإصابات في بعض الدول تزداد

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن أعداد الإصابات في بعض الدول تزداد، كما أن منظمة الصحة العالمية لا تعلن عن المرض إلا عندما يأخذ مواصفات معينه مثل انتشاره في أكثر من دولة وزيادة حالات الإصابة وتواجده في أكثر من قارة، « الحمد لله مخاطرة أقل، والمريض بياخد أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر وقد يكون المدة أقل من ذلك، ويشفى بالكامل، بس ده مرض معدي وينتقل من إنسان لإنسان ومن حيوانات لإنسان اللمس أو الاحتكاك المباشر».

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